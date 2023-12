Vom Westend ins Bahnhofsviertel: Einblick ins neue Köşk-Domizil in München

Im neuen Köşk an der Schillerstraße 38 in München steht bereits eine Bar und einiges mehr. © Daniela Borsutzky

Das Köşk ist vom Westend ins Bahnhofsviertel in München gezogen. Hallo gibt einen Einblick in das neue Domizil an der Schillerstraße 38.

München / Ludwigsvorstadt – Angefangen hat alles 2014. Nur als Zwischennutzungsprojekt, angelegt auf zwei Jahre, in den Räumen der ehemaligen Stadtbibliothek im Westend. Letztlich wurden es neun Jahre. Im Herbst musste das Köşk dann aber endgültig ausziehen – denn das Gebäude an der Westend-/Schrenkstraße wird abgerissen.

Das Köşk hat eine neue Heimat im Bahnhofsviertel in München

Eine neue Heimat hat der kulturelle Treff jetzt mitten im Bahnhofsviertel an der Schillerstraße 38 gefunden und richtet sich dort langsam ein. Denn auch wenn der Betrieb schon angelaufen ist, muss ein Großteil der Programmplanung (siehe Kasten) zunächst spontan erfolgen.

„Wir sind unglaublich froh über den Raum und freuen uns auf viele neue Begegnungen“, betont Andrea Huber, die für die künstlerische Leitung verantwortlich ist. In dem fünfstöckigen Gebäude neben dem Hotel Brunnenhof war früher einmal die Elektro-Innung untergebracht. Danach stand es leer.

Im neuen Kösk stehen bereits einige Instrumente des „Community Orchesters“ und ein Klavier für die Begleitung des Chors. © Daniela Borsutzky

„Wir können noch nicht wirklich langfristig und termingebunden planen“, sagt Huber. Denn das Team ist sozusagen auf eine Baustelle gezogen. Es gibt noch kein fließend Wasser und auch der Keller, in dem einmal Münchens einzige öffentliche Dunkelkammer unterkommen wird, kann noch nicht genutzt werden.

Gebäude muss renoviert werden: Erneuter Umzug innerhalb des Hauses steht an

„Das Gebäude muss renoviert werden und die neue Hausverwaltung dazu erst einmal einen Plan erarbeiten“, erklärt Andrea Schönhofer von der Öffentlichkeitsarbeit des Kreisjugendrings, unter dessen Trägerschaft das Köşk läuft. Bedeutet: Im kommenden Jahr müssen sie innerhalb des Hauses nochmals umziehen, damit der 160 Quadratmeter große Raum rückgebaut werden kann

„Wenn er dann offener ist und eine andere Beleuchtung hat, eignet er sich besser für Ausstellungen“, sagt Huber. Außerdem kommt in die Schaufensterfront zur Straße eine Türe, momentan geht es über den Hinterhof nach innen.

Bei einem ersten „Hallöchen“ Ende November hat das Team schon einmal seine Fühler ausgestreckt. „Wir haben im Hof gegrillt, es gab Glühwein und Musik. Viele Stammgäste aus dem Westend sind gekommen, aber auch neue Nachbarn“, freut sich Schönhofer. Ein weiterer Termin zum Kennenlernen ist für Februar angesetzt (siehe Infokasten).

Andrea Huber und Andrea Schönhofer freuen sich auf Begegnungen. © Daniela Borsutzky

Viele Stammgäste und neue Nachbarn bei erstem „Hallöchen“ im Köşk

Was den Kösklern besonders wichtig ist: der niederschwellige Zugang. Die Veranstaltungen sind in der Regel kostenlos oder spendenbasiert, es gibt keinen Konsumzwang. Das ermögliche auch Begegnungen, die sonst eher selten stattfinden. „Im Westend gab es eine Nachbarin, offensichtlich aus prekären Verhältnissen, die uns immer gerne besucht hat. Und wenn wir Konzerte im Garten veranstaltet haben, waren auch oft Obdachlose dabei“, erzählt Huber.

Einen grünen Garten wie im Westend gebe es hier leider nicht. Doch: „Es ist geplant, dass jemand vom städtischen Gartenbau kommt und uns berät, was im Hinterhof möglich ist“, sagt Schönhofer.

Das vorläufige Programm Das „Köşk Community Music Orchester“ trifft sich immer montags von 17.30 bis 19.30 Uhr. Jeder darf mit oder ohne Instrument mitmachen, musikalische Vorbildung ist nicht nötig. Anmelden können sich Interessierte mit einer E-Mail an community-orchester@gmx.de. Die Teilnahme ist frei. Der „Köşk-Chor“ probt jeden Dienstag ab 19.30 Uhr. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Anmeldung per E-Mail an manurzytki@gmx.de. Ein Unkostenbeitrag wird erbeten.

Das zweite „Hallöchen“ Zum nächsten „Hallöchen“ auf der Baustelle, Schillerstraße 38, lädt das Köşk am Donnerstag, 1. Februar. Ab 18 Uhr gibt es Musik von „The Queenston“. Ab 20 Uhr findet dann die Werkstattperformance „Circuit for sea (Surf on the beach)“ zum Mitmachen statt: An mit Unterwassermikrofonen ausgestatteten Aquarien können gemeinsam Klanglandschaften erzeugt werden, die sich auf akustische Weise mit der Ressource Wasser befassen. Der Eintritt ist frei.

