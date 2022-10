Neues Konzept für Paketpost-Areal: BA will weiterhin aktiv mitwirken bei Planung

Die Stellungnahme der Viertelpolitiker zum neuen Masterplan fürs Quartier auf dem Paketpost-Areal

Von: Ursula Löschau

Der Neuhauser BA legt Wert darauf, dass der Quartierspark nicht nur „optischer Vorplatz der Paketposthalle“ wird. © Visualisierung: Herzog & de Meuron

Nach einer „Verschlimmbesserung“ der Lage wurde nun ein überarbeiteter Masterplan für das Paketpost-Areal vorgestellt. Was neu geplant wird:

Neuhausen Der überarbeitete Masterplan für das Paketpost-Areal ist diese Woche Thema in der Vollversammlung des Stadtrates. Die Verwaltung beantragt, diese jüngste Fassung – mit einem Quartierspark und zwei weiteren Hochhäusern – weiterentwickeln zu lassen und „als Grundlage für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung heranzuziehen“. Eine Empfehlung, der auch der BA Neuhausen-Nymphenburg zuvor gegen die Stimmen von ÖDP und Linken mehrheitlich gefolgt ist. Allerdings ist das Viertelgremium nicht mit allen Einzelheiten der neuen Planung einverstanden und fordert stellenweise weitere Prüfungen und Umplanungen.

So wird die neue öffentliche Grünfläche zwar als „Gewinn“ für das Quartier begrüßt. Diese soll jedoch als „sozialer Treffpunkt“ mit „hoher Aufenthaltsqualität“ gestaltet werden. Konkret: Mindestens die Hälfte der Fläche soll nicht mit der Tiefgarage unterbaut werden, damit auch Großbäume dort wachsen können.

Neues Konzept für Paketpost-Areal: Park soll mit Postwiese verknüpft werden

Zudem fordert der BA dort „Orte für Kinder und Jugendliche“ und ein kosumfreies Konzept für den Quartierspark. Dazu kommt noch ein ganz neuer Gedanke: Der BA will, dass der Park mit der Postwiese auf der anderen Seite der Paketposthalle vernetzt wird und stellt sich dazu ein grünes Band durch die Halle vor.



Das geplante zusätzliche Hochhaus an der Wilhelm-Hale-­Straße (65 Meter, 19 Geschosse) ist laut BA-Mehrheit notwendig, um die gewünschte Freifläche zu ermöglichen, und „auch an der Stelle grundsätzlich schlüssig“. Ein zweites zusätzliches Hochhaus (53 Meter) in Bahnnähe lehnt der BA ab und regt an, dort wieder zu einer „Blockstruktur“ zurückzukehren.

Insgesamt kritisiert das Gremium, dass neben den zwei Türmen und einer mehrgeschossigen sogenannten Teppichblockbebauung „zu viele unterschiedliche Elemente eingefügt“ worden seien. Dies habe „die klare Struktur des Masterplans verwässert“. Sinnvoll sei dagegen der Erhalt des bestehenden Postturms an der Arnulfstraße. Laut BA sollte ein Gegenstück im Nachbarblock geprüft werden. Diese Höhe sei dort umsetzbar, findet das Gremium.



Neues Konzept für Paketpost-Areal: BA will weiterhin aktiv mitwirken bei Planung

Der Vorschlag der Planer, mindestens drei Varianten für die Fassadengestaltung der 155-Meter-Türme erarbeiten zu lassen sowie auch ein Erschließungskonzept ohne Schrägaufzüge vorzulegen, wird vom BA unterstützt. In das spätere Auswahlverfahren möchten die Viertelpolitiker einbezogen werden.

Auch beim weiteren Prozess rund um die Gestaltung, die Nutzung und den Betrieb der Paketposthalle will der BA aktiv mitwirken. Diese Forderung greift die aktuelle Stadtratsentscheidung (nach Redaktionsschluss getroffen) bereits auf. Zudem soll der veränderte Masterplan erneut der Kommission für Stadtgestaltung vorgestellt werden.

