Krachparade 2023 in München: Wie viel Lärm verträgt die Stadt?

Von: Gabriele Winter, Marco Litzlbauer

6000 Menschen beteiligten sich 2022 an dem Protestzug. © Götzfried

Erneut zieht die Krachparade dieses Jahr über Münchens Straßen und will sich für mehr bezahlbaren Wohnraum und Kultur einsetzen. Münchens Moderator der Nacht, Kay Mayer, im Gespräch:

München ‒ „Richtig Druck machen“ werde man. Das versprechen die Organisatoren der „Krachparade“, zu der am Samstag, 10. Juni, 10 000 Menschen erwartet werden. Auf Initiative von „Mehr Lärm für München“ gehen 32 Organisationen und Kollektive für kulturelle Freiräume und bezahlbaren Wohnraum auf die Straße. Mit dabei sind auch der Münchner Mieterverein, der Deutsche Mieterbund Landesverband Bayern, die Bürgerinitiative #ausspekuliert und die Kampagne Mietenstopp.

Es ist nicht die erste Demo dieser Art, doch diesmal werde es noch größer und lauter, erklärt Tilman Schaich von #ausspekuliert: „27 Soundwägen unterschiedlichster Bauart und Couleur machen richtig Druck.“ Vom Leiterwagen bis zum 40-Tonner mit 60 000 Watt sei alles dabei. Schon im vergangenen Jahr folgten 6000 Teilnehmer dem Aufruf.



Beginn ist heuer um 15 Uhr mit drei Konzerten auf dem Odeons­platz. Auch Vertreter von Stadtrats-Parteien sind dann vor Ort. Die Krachparade selbst startet gegen 17 Uhr in Richtung Theresienwiese, wo von 20.30 bis 22 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist. Einer der Redner vor Ort ist dann Münchens Moderator der Nacht, Kay Mayer. Hallo hat vorab mit ihm gesprochen.

Kay Mayer © Schlaf

Herr Mayer, wie stehen Sie zur Krachparade?

Ich bin grundsätzlich für einen friedlichen Aktivismus in einem demokratischen Spektrum. Wenn junge Leute ihre Bedürfnisse kundtun, ist das gut und sie machen es in einer konstruktiven Art und Weise. Ich stehe auch mit den Leuten von „Mehr Lärm für München“ im Austausch. Es ist also nicht nur Aktivismus ohne Hintergrund.

Wo liegen die größten Konfliktherde, was das Nachtleben in München angeht?

Natürlich geht es oft um Lärmschutz an öffentlichen Plätzen. Wir haben auch ein großes Raum- und Platzproblem. Für zu viele Leute, die was anbieten wollen, gibt es keinen Raum. Auch in der Nutzung von bestehendem Raum – zum Beispiel in Wohnnachbarschaft – gibt es öfter Probleme. Wir haben aber auch Konfliktpotenzial beim Thema Sicherheit. Und es gibt zu wenig Nachwuchsförderung.

Haben sich die Konfliktpunkte, die Party-Hotspots, in den vergangenen Jahren verschoben?

Konkrete Orte will ich nicht nennen, weil ich da niemandem einen Gefallen tue. Damit mache ich Orte bekannt und bringe damit noch mehr Unruhe rein.

Welche Lösung gibt es?

Es gibt nicht standardmäßig die eine Lösung. Man muss natürlich auf der einen Seite schauen, welches Angebot habe ich denn für die Leute? Wenn es zum Beispiel Nachbarschaftskonflikte wegen einer Bar gibt, wie zum Beispiel jüngst im Salon Irkutsk, dann machen wir kostenlose Mediations-Angebote mit Anwohnern und Barbetreibern. Allerdings müssen beide Parteien wollen.

Und dann?

Wir schauen erst mal, dass beide Parteien auf dem gleichen Informationsstand sind, zum Beispiel, was die rechtlichen Voraussetzungen bezüglich Lärmschutz angeht. Das Thema Kommunikation ist wichtig. Dass zum Beispiel ein Anwohner nicht immer gleich die Polizei holt, sondern erst mal den Barkeeper anruft. Kompromisslösungen wären dann zum Beispiel, dass eine Kneipe zusichert: Wir fahren unser Live-Angebot zurück. Es geht darum, die Interessen von beiden Parteien zu berücksichtigen. Da hängen ja auch Existenzen dran. Ziel ist, Empathie füreinander zu entwickeln.

Vermissen Sie so etwas wie den Kunstpark Ost, wo Feiernde auf einem großen Areal unter sich sind?

Ich bin eigentlich für jedes Areal, das Nachtleben möglich macht. Ich war noch nicht in München, als es den Kunstpark Ost noch gab, denn ich bin erst seit 2015 hier. Was ich höre, haben sich dort viele Leute wohlgefühlt.

Sind Sie ein Nachtmensch?

Auf jeden Fall! Das gehört dazu. Aber ich schlafe auch nachts gut und kann auch bei Lärm gut schlafen.

Die Menschen der Nacht kommen aber schon tagsüber zu Ihnen, oder?

Viele Themen kann man auch tagsüber besprechen, aber ich habe keinen 9-to-5-Job.

Was sind die Hauptaufgaben eines Moderators der Nacht?

Zentrale Anlaufstelle zu sein für alle Institutionen und Akteure des Münchner Nachtlebens. Ich schaue, dass ich die richtigen Kontakte finde. Dann moderieren wir noch den runden Tisch „Nachtleben“. Wir haben das Ohr am Nachtleben und halten die Fahne dafür hoch, haben also eine gewisse Repräsentationsfunktion.

Wer kommt am häufigsten zu Ihnen?

Es sind hauptsächlich Protagonisten des Nachtkulturlebens. Dann Clubs und Gastronomiebetriebe, junge Unternehmen, die im nicht-kommerziellen Bereich Veranstaltungen organisieren. Zum Beispiel hatten wir vergangenes Jahr die Situation, dass vor ein paar Clubs auf einmal eine Baustelle sein sollte und die nicht wussten, wie sie an die Verantwortlichen rankommen.

