Ob am Marienplatz, im Stadtmuseum und Ruffini-Haus oder in leeren Läden: Zwischennutzung boomt

Am Marienplatz zeigt aktuell unter anderem Petra Wolf ihre Kunst in einem eigentlich leerem Schaufenster. © privat

Egal ob am Marienplatz oder im Ruffini-Haus: Zwischennutzungen boomen in München. Welche Künstler in der Stadt ihre Kreativität darstellen:

München – Sie heißen Locus Solus, Kleiner Peter, Vonbiron Lab – und auch die Halle 2 der Stadt war schon dabei: Seit der Gründung im Jahr 2014 hat das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen des bayerischen Sonderfonds „Innenstädte beleben“ rund 450 Akteuren in München an 30 verschiedenen Orten Zwischennutzungen ermöglicht. Das 14-köpfige Team organisiert, dass Kreative in Leerständen temporär Unterschlupf und Sichtbarkeit für ihre Ideen und Objekte bekommen.

+++Erst jüngst schlug ein Münchner Künstler vor, eine leere ehemalige Postbankfiliale in ein Kunsthaus umzuwandeln+++

Aktuell öffnen in Münchens Mitte gleich mehrere neue Flächen: Am Marienplatz, zur Theatiner- und Kaufinger Straße hin, werden fünf Schaufenster bespielt. Locus Solus, das zweite Kunstprojekt der „Initiative Kunst“ von Pavel Zelechovsky, stellt dort in prominenter Lage wechselnd Künstler wie aktuell Michael Hofstätter oder die Tschechin Milena Depitova vor. Nebenan präsentiert die Münchnerin Petra Wolf (53) in der Donisl Passage ihre abstrakten Bilder, die unter dem Motto „Feel the city, feel the nature“ auf Leinwand entstanden sind und Lebensräume in Kreide oder Acryl zeigen.

Zwischennutzungen auch an prominenten Orten

In der Burgstraße 4 nutzt Alexandra von Biron ein kleines Ladengeschäft für die nächsten acht Monate. Die 53-jährige bewarb sich beim Kompetenzteam: „Die Idee kam mir, da es schwierig ist, meine Mode-Unikate im Einzelhandel anzubieten.“

Alexandra von Biron © privat

Im Pop-Up-Konzept im Ruffini-Haus am Rindermarkt wechseln sich alle zwei bis sechs Wochen Aussteller ab. In den Arkaden des Stadtmuseums, Rosental 16, ist die Sprayer-Szene mit der „Graffiti-Library“ eingezogen.

Auch der ehemalige Gasteig wird unter dem Namen „Fat Cat“ zwischengenutzt: Momentan schneidert hier „Bellevue-Couture“ aus hochwertigen Designer-Stoffmustern Accessoires.

Das Team Das Kompetenzteam von Kultur-, Kommunalreferat und RAW berät bei Qualifizierung, Raumsuche und Vernetzung. Leerstand oder ungenutzte Schaufenster können gemeldet werden. Mehr Infos unter www.kreativ-muenchen.de oder kreativ@muenchen.de.

