Kreuzhofbrücken an A95 in München müssen abgerissen werden ‒ die Pläne

Von: Daniela Borsutzky

Voraussichtlich ab Herbst 2024 beginnt die Hauptbaumaßname an den Brücken an der A95 in München. © Nilofar Ahmadi

Die Kreuzhofbrücken in München befinden sich in schlechtem Zustand. Die Überführungen im Anschluss an die A 95 müssen abgerissen und neu gebaut werden.

Sendling-Westpark ‒ Etwa 65.000 Autos nutzen laut Baureferat die A 95 täglich im Bereich des Kreuzhofes, dazu kommen fast 2000 Fahrzeuge des Schwerverkehrs. Doch die Kreuzhofbrücken befinden sich in schlechtem Zustand. Deshalb müssen die beiden Bauwerke, welche die Fürstenrieder- beziehungsweise Boschetsrieder Straße überspannen, erneuert werden. Bauzeit: drei Jahre.

Die Überführungen am Verkehrsknoten Kreuzhof im Münchner Süden wurden 1967 fertiggestellt. Über die 38 Meter breite „Hauptbrücke“ werden drei Spuren geführt: beide Richtungsfahrbahnen der A95 sowie eine Autobahnauffahrt. Die Abfahrt erfolgt über die elf­einhalb Meter breite „Rampenbrücke“.

Kreuzhofbrücken an A95 in München vor Abriss: Material könnte laut Baubehörde versagen

Der vor über einem halben Jahrhundert verwendete Spannstahl ist nach der „Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion“ von der Obersten Bayerischen Baubehörde als Problem einzustufen. Das Material könne Risse entwickeln und versagen. Bei der letzten Prüfung 2021 durch ein Ingenieurbüro hätten zwar beide Bauwerke die Zustandsnote 1,8 erreicht.

Außerdem sei das optische Erscheinungsbild als sehr gut eingestuft worden. Doch eine verlässliche „Restnutzungsdauer“ der Brücken sei vom Prüfingenieur nicht mehr ermittelbar, weshalb Ersatz nötig ist.

Erneuerung der Kreuzhofbrücken an A95 in München: Neubau soll bis 2027 abgeschlossen sein

Als Baubeginn ist derzeit Herbst 2024 angesetzt. Doch: „Die terminlichen Vorgaben für das Projekt ergeben sich aus dem übergeordneten Projekt Tram-Westtangente“ ‒ heißt es in der Beschlussvorlage des Baureferats. Ziel sei, die Ersatzneubauten „zeitlich vor beziehungsweise mit“ der Tram fertigzustellen. Gemäß den Vorgaben der Stadtwerke sei eine Fertigstellung im Jahr 2027 erforderlich.

Während des Abrisses und des Neubaus soll der Verkehr „in derselben Qualität“ über Behelfsbauwerke geführt werden. Für den Abbruch der einzelnen Teilbauten seien jeweils Wochenendsperren für die Fürstenrieder- und Boschetsrieder Straße erforderlich. „Entsprechende Umleitungsstrecken und detaillierte Verkehrsführungen“ würden noch geplant.

Erneuerung der Kreuzhofbrücken an A95 in München: Baureferat hält Kosten von 54 Millionen Euro für realistisch

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 54 Millionen Euro. Doch: Belastbare Kostenangaben seien laut Beschlussvorlage erst nach Vorliegen der Entwurfsplanung möglich.

Auf Hallo-Nachfrage beim zuständigen Baureferat heißt es: „Wir gehen aktuell davon aus, dass die Kosten eingehalten werden können. Preissteigerungen, wie durch den Ukrainekrieg, Inflation, Marktlage oder andere Ursachen können nicht vorhergesehen werden.“ Die Kosten trägt die Stadt.

Die Beschlussvorlage wurde jetzt vom Bauausschuss des Rathauses einstimmig angenommen. Das Baureferat wurde damit beauftragt, die Entwurfsplanung zu erarbeiten und dem Stadtrat die Projektgenehmigung vorzulegen.

