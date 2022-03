Sieben Neuhauser Kirchen präsentieren gemeinsam Kunstaktion zur Fastenzeit

Von: Ursula Löschau

Zum Gedenken in der Fastenzeit haben sich Kirchen in Neuhausen etwas Besonderes ausgedacht: Vor ihren Häusern stehen Gedenkkreuze, die zum Innehalten anregen sollen...

NEUHAUSEN 14 Edelstahl-Skulpturen auf großen Baumstümpfen stehen vor sieben katholischen Kirchen in Neuhausen wortwörtlich im Weg. Es sind moderne Kreuzwegstationen, die während der Fastenzeit zum Innehalten anregen sollen, zum „Nachdenken über die großen Fragen des Lebens“. So steht es im Programmflyer der Kirchengemeinschaft „Himmel über Neuhausen“, die ab sofort zu dieser Aktion einlädt.

Eine zentrale Eröffnung gibt es am Sonntag, 6. März, ab 12 Uhr an der Winthirkirche. Bis Donnerstag vor Ostern, 14. April, folgen zahlreiche Begleitveranstaltungen.

Die Kreuz-Skulpturen hat die international renommierte Künstlerin Gabriela von Habsburg bereits vor einigen Jahren geschaffen. Ihre Freundin Angela Gräfin von Wallwitz, Sachverständige für Europäisches Porzellan und Fayencen mit Sitz an der Georgenstraße, wurde bei einer Ausstellung 2019 darauf aufmerksam und hatte die Idee einer Präsentation im Freien.

„Es muss draußen sein, damit die Objekte ein bisschen wie Stolpersteine wirken“, erklärt von Wallwitz. Begeistert von der Architektur der Herz-Jesu-Kirche an der Lachnerstraße, wandte sie sich an Pastoralreferent Konstantin Bischoff. Daraus entstand das Konzept, vor den sieben katholischen Gotteshäusern im Stadtteil jeweils zwei der Kreuzwegstationen zu platzieren.

„Das Umfeld dieser Kirchen ist jeweils ganz unterschiedlich“, betont die Initiatorin. Die verschiedenen Kreuzweg-Interpretationen sollen dabei „inhaltlich in Zusammenhang mit den Bewohnern aller Konfessionen in der Umgebung der jeweiligen Kirche“ stehen, erläutert Bischoff.

Dazu beitragen sollen Texte von Angela Gräfin von Wallwitz. Die traditionellen Kreuz­weg-Beschreibungen ergänzt sie um eigene Gedanken. Heißt es zum Beispiel „Jesus wird seiner Kleider beraubt“, sagt die Münchnerin: „Nimm keinem Menschen die Würde“.

Die Kunstwerke stellt Gabriela von Habsburg den Neuhauser Pfarreien als kostenlose Leihgabe zur Verfügung.

Kreuzweg-Stationen in Neuhausen

Die Kreuze stehen vor der Winthirkirche, der Herz-Jesu-Kirche, St. Benno, St. Laurentius, St. Clemens, St. Theresia und St. Vinzenz. Ab 11. März wird jeden Freitag jeweils ab 18 Uhr vor einer der Kirchen zu einer Kreuzwegandacht eingeladen. Los geht’s vor St. Benno (Ferdinand-Miller-Platz 1). Bei einem Pilgertag am Samstag, 12. März, ab 15 Uhr (Start: St. Benno) werden alle Stationen besucht. Am Samstag, 19. März, gibt es ab 16 Uhr in der Winthirkirche (Winthirstraße 15) einen Kinderkreuzweg für Familien, am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr wird dort zum Jugendkreuzweg eingeladen. Alle Informationen unter: www.himmel-ueber-neuhausen.de.