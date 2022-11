SWM: „Können regional nicht genug Ökostrom erzeugen“

Täuschung beim SWM-Ökostrom? Kritik an Stadtwerken München wegen Greenwashing und irreführender Werbung

Von: Romy Ebert-Adeikis

Das „Antikapitalistische Klimatreffen“ um Jakob Dschinga (li.) hatte zu einer Kundgebung vor der SWM-Zentrale aufgerufen. © Romy Ebert-Adeikis

Die Stadtwerke München (SWM) werben mit 90 Prozent Ökostrom – Aktivisten und Stadträte sehen darin eine irreführende Werbung und Greenwashing des Unternehmens.

Preiswucher und Irreführung: Die Kritik, die den Stadtwerken München (SWM) derzeit entgegenschlägt, klingt hart. „Die Stadtwerke betreiben Greenwashing“, werfen Aktivisten vom „Antikapitalistischen Klimatreffen“ dem städtischen Unternehmen vor.

Kritik an Stadtwerken München - Greenwashing und irreführende Werbung beim SWM-Ökostrom?

Darum hatte die Gruppe am Dienstag, 8. November, auch zu einer Protest-Kundgebung vor der Münchner SWM-Zentrale aufgerufen. Doch nicht nur sie prangert die Stadtwerke an: Bereits im Oktober hatte die Stadtratsfraktion ÖDP/München-Liste beantragt, dass die Stadt die SWM dazu auffordern soll, „künftig auf irreführende Werbung zu verzichten“.

Konkret geht es um eine neue Kampagne des Unternehmens: „Heute: 90 Prozent Ökostrom für München – und morgen? Ist ganz München klimaneutral“ heißt es auf Plakaten in der ganzen Stadt.

Kritik an fehlenden Leitungen für Strom aus Auslands-Anlagen

Für die Kritiker eine Farce: „Die Anlagen, aus denen die SWM ihre gewagte Aussage ableiten, sind auf ganz Europa verteilt. Der Strom kann teils schon aufgrund fehlender Leitungskapazitäten nicht nach München gelangen“, kritisieren ÖDP und München Liste in ihrem Antrag.

Sie schauen dabei unter anderem nach Mittelnorwegen, wo die SWM bereits fünf Windparks betreibt und fünf weitere plant. Dort gebe es norwegischen Zeitungsartikeln zufolge mehrere Teil-Stromnetze, die aber kaum miteinander verbunden seien. Es sei daher „unredlich“, den SWM-Kunden weiszumachen, ihr Strom werde fast ausschließlich erneuerbar erzeugt.

Die Stadtwerke München (SWM) haben erst kürzlich angekündigt, die Preise für Strom und Erdgas massiv zu erhöhen.

Können Münchner den SWM-Ökostrom überhaupt nutzen?

Das Unternehmen streitet die Vorwürfe nur bedingt ab: „In diesem Jahr werden die SWM 6,3 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom ins europäische Netz einspeisen, das entspricht 90 Prozent des Strombedarfs von Industrie, Gewerbe, Verkehr und allen Haushalten in München“, erklärt Sprecher Michael Silva auf Hallo-Anfrage.

Das bedeutet aber nicht, dass dieser auch in München genutzt werden kann: „Der Strom, der hier in München aus den Steckdosen kommt, ist ein Mix aus etwa zur Hälfte regenerativer Energiequellen und zur Hälfte fossiler beziehungsweise nuklearer Quellen“, teilt Silva mit. Das gelte auch bei einem Ökostromvertrag.



Als irreführend sehe man die Plakatkampagne aber nicht, so Silva: Das Ziel der SWM sei es, bis 2025 so viel Ökostrom zu erzeugen, wie München verbraucht – genauso werde es auch „in allen Medien und Publikationen jederzeit klar, transparent und detailliert“ kommuniziert. Aber: „Auf einem Plakat, wo nur wenige Worte erfasst werden können, sind die Zusammenhänge natürlich fokussiert dargestellt.“

SWM: „Können regional nicht genug Ökostrom erzeugen“

Ohnehin könne man in München und der Region nicht so viel Ökostrom erzeugen, wie die Landeshauptstadt benötigt. So stünden in der Stadt dem Ausbau von Photovoltaik, „leider oft uneinige Hauseigentümer, der Denkmalschutz oder die Ausrichtung des Daches im Weg“, beklagt Sprecher Silva.

Derzeit kämen nur circa 40 Prozent des erneuerbaren SWM-Stroms aus Deutschland. Der Rest werde in Anlagen im Ausland gewonnen. Die würden ihren grünen Strom zwar lokal einspeisen, seien aber an das europäische Verbundnetz angeschlossen. „Die Strategie war und bleibt richtig, den Ökostrom dort zu erzeugen, wo er am günstigsten ist. Nur so war es möglich, innerhalb relativ kurzer Zeit entsprechende Kapazitäten zu schaffen“, verteidigt das der SWM-Sprecher.

So erkennt man richtigen Ökostrom Um Ökostrom vertreiben zu können, kaufen Anbieter in der Regel Herkunftsnachweise, die belegen, dass erneuerbarer Strom erzeugt wurde. „Die sind aber oft aus dem Ausland und kommen nicht der heimischen Produktion zugute“, weiß Heidemarie Krause-Böhm von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie empfiehlt daher, auf Labels wie „Ok-Power“ oder „Grüner-Strom“ zu achten. „Damit wird zertifiziert, dass ein Anbieter nicht an Atom- oder neuen Kohlekraftwerken beteiligt ist.“ Ökologisch am sinnvollsten sei aber, eigenen Strom herzustellen.

Aktivisten des „Antikapitalistisches Klimatreffens“ fordern Vergesellschaftung der SWM

Die Aktivisten des „Antikapitalistisches Klimatreffens“ sehen dahinter eher den Zwang, dass auch städtische Konzerne gewinn- anstatt bedürfnisorientiert wirtschaften müssten.

Darum fordern sie langfristig eine Vergesellschaftung der SWM: „Wenn die Energie- und Wärmeversorgung in die Hände aller Münchner übergeht, kann wirklich sozial und klimagerecht produziert werden. Ohne, dass die Gewinninteressen des Konzerns im Weg stehen“, sagt Gruppen-Sprecher Jakob Dschinga.

Wegen dieser habe die SWM auch den großflächigen Ausbau von Geothermie in der Region verschlafen, kritisieren die Aktivisten. Kurz- und mittelfristig wünschen sie sich laut Dschinga deswegen nicht nur, dass das Unternehmen seine angekündigte Preiserhöhung für Fernwärme zurücknimmt, sondern auch deren Ausbau intensiviert.

Für die SWM liegen die Schwierigkeiten beim Fernwärme-Ausbau an anderer Stelle: „Für Vorbereitung, Planung und Bau einer Geothermie-Anlage vergehen in der Regel acht Jahre. Das ist viel zu lang“, sagt Sprecher Silva. Nichtsdestrotrotz plane man auf dem Gelände des Michaelibads derzeit eine siebte Anlage im Raum München.



Hier gibt es überall Anlagen der SWM In und um München betreiben die SWM 81 Anlagen für erneuerbare Energie. Dazu kommen Windparks in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen sowie drei in der Nordsee. In Bayern und Sachsen gibt es zudem SWM-Solarparks. Im Ausland wird Windkraft auf dem Festland in Frankreich, Belgien, Schweden, Norwegen, Polen, Finnland und Kroatien gewonnen – offshore auch in der Irischen See. In Spanien betreiben die SWM ein Parabolrinnen-Kraftwerk für Solarthermie.

