Rückgebäude in Pariser Straße: BA will Raum für Kunst – dann ein Hospiz?

Von: Katrin Hildebrand

Die Privatschule will aus den Rückgebäuden. © Katrin Hildebrand

Das Privatgymnasium an der Pariser Straße will umziehen, offen ist, was dann mit den alten Räumlichkeiten passiert. Der BA will diese für Künstler öffnen.

HAIDHAUSEN Noch büffeln dort die Schüler eines Privatgymnasiums. Das aber will baldmöglichst umziehen. Der BA Au-Haidhausen wünscht nun, dass die städtischen Rückgebäude an der Pariser Straße 30 nach Weggang der Schule als Ateliers und Bandproberäume zwischengenutzt und dann einer sozialen Funktion zugeführt werden. Der CSU-Antrag wurde einstimmig beschlossen.

Antragstellerin Barbara Schaumberger sagt gegenüber Hallo: „Langfristig soll es Hospiz oder Frauenhaus werden. Für diese Einrichtungen gibt’s nie genug Raum.“ Der Mangel an Palliativplätzen sei jüngst aus einem Gespräch mit dem Alten- und Service-Zentrum Au hervorgegangen.

Nutzung des Privatgymnasiums an Pariser Straße: Räume für Künstler im Rückgebäude

Wann eine Zwischennutzung beginnen und wie lang sie bleiben könne, vermag das Kommunalreferat nicht konkret zu sagen, wie Hallo auf Nachfrage erfuhr. Frühestens ist das ab 2023 möglich. Alles hänge von der Sanierung der Räume der ehemaligen Design-Akademie „U5“ an der Seeriederstraße 18a ab.

Ins Sudhaus der alten „U5“ will das Gymnasium einziehen. © Katrin Hildebrand

Die machte 2018 dicht. Seitdem steht der Bau, einst Sudhaus der Unions-Brauerei, leer. Die Stadt will ihn sanieren, doch die nötigen Mittel könnten frühestens im zweiten Halbjahr 2022 bereitgestellt werden, wie Kommunalreferats-Sprecherin Maren Kowitz sagt. Sobald die ehemalige „U5“ bezugsfertig sei, könne die Privatschule dort einziehen und die Rückgebäude Pariser Straße 30 stünden für Künstler bereit.

Jedoch erst, wenn die Stadt „nach einer intensiven Inaugenscheinnahme“ grünes Licht gegeben habe. Für eine langfristige Nutzung der Pariser Straße hat die Verwaltung bisher keine konkreten Pläne. Denn auch dort seien „dringende und kostenintensive Sanierungsmaßnahmen“ nötig. Danach könne es als Wohnhaus, aber auch für andere Zwecke genutzt werden.

