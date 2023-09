München: Kommunalausschluss beschließt neues Bürgerhaus in Pasing ‒ Kulturzentrum kommt

Von: Ursula Löschau

Kommunalreferentin Kristina Frank, Bürgermeisterin Verena Dietl und BA-Chef Frieder Vogelsgesang (v.re.) vor der Baulücke für das Kulturbürgerhaus Pasing. © Karl Baumgartner

Nachdem Kosten und energetische Planung zwischenzeitlich für Zweifel gesorgt hatten, ist es jetzt beschlossen: Das Kulturbürgerhaus an der Offenbachstraße in Pasing kommt!

München / Pasing ‒ Große Erleichterung in Pasing-Obermenzing: Das Kulturbürgerhaus an der Offenbachstraße kommt. Der Kommunalausschuss des Stadtrats hat jetzt die Projektgenehmigung erteilt und Gesamtkosten in Höhe von 14,8 Millionen Euro genehmigt.

Kommunalausschuss erteilt Projektgenehmigung für Kulturbürgerhaus in Pasing

Zwischenzeitlich hatten das Investitionsvolumen und Kritik an der energetischen Planung für Zweifel an der Realisierung gesorgt. Darauf haben das Kommunalreferat und die städtische Wohnungsgesellschaft GWG, die den Bau ausführen wird, reagiert und die Entwurfsplanung optimiert.

Das Referat erklärt: „Durch Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe erhält der große Veranstaltungssaal eine umweltfreundliche Heizung und Kühlung, es kommen recycelte Baustoffe zum Einsatz, das Dach wird begrünt ‒ ebenso eine Stützwand an der Offenbachstraße.“ Eine Photovoltaikanlage sei jedoch nicht realisierbar.

Großer Veranstaltungssaal, Gruppen- und Musikübungsräume: Neues Kulturzentrum kommt

Bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden kann, sind etliche Vorarbeiten nötig. Dazu gehören laut aktuellem Beschluss Sicherungsmaßnahmen am Nachbargebäude sowie an der angrenzenden Brücke, der Abbruch der Stützmauer im nördlichen Bereich sowie der Anschluss des Areals an die öffentliche Infrastruktur. Zudem seien Probebohrungen zur Ermittlung der geothermischen Verhältnisse nötig.

+++ Zentrum für Kultur: Siegerentwurf für neues Pasinger Bürgerhaus steht fest +++

In einem Klinkerbau entstehen auf rund 1200 Quadratmetern Geschossfläche ein 180 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal sowie jeweils zwei Gruppen- und Probenräume. Betreiber der Kulturstätte wird die Pasinger Fabrik sein.

