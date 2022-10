Soli-Ausstellung: Wie Yuliya Grzmehle ukrainischen Kreativen eine Plattform im Werksviertel bietet

Kunst Geflüchteter

Kunstwerke von ukrainischen Geflüchteten werden ab Anfang November im „Werk 12“ ausgestellt. Die Kuratorin will so Spenden für Kinder sammeln und zum Kunst Schaffen motivieren.

MÜNCHEN-OST Die Kunstschau heißt „Peaceful Sky“ – friedvoller Himmel. Den wünschen sich viele Menschen in der Ukraine, aber auch viele Menschen weltweit für alle, die in Kriegsgebieten leben. Yuliya Grzmehle kuratiert unter diesem Motto eine Ausstellung mit Werken ukrainischer Künstler, die nach Deutschland geflüchtet sind. Am Freitag, 4. November, sind die Bilder von 18 bis 22 Uhr im Werksviertel zu sehen. Anschließend geht die Ausstellung online.

„Es ist mir wichtig, dass die deutsche Gesellschaft die Lage der Geflohenen versteht“, erklärt die 39-jährige Künstlerin, die unweit des Ostbahnhofs Malworkshops anbietet. „Sie wohnen in einem anderen Land ohne das je gewollt zu haben, und sind nun auf staatliche Hilfe angewiesen.“ Mit ihrer Aktion will sie einerseits Spenden für kriegsgebeutelte Kinder sammeln, zugleich aber auch ihre kreativen Kollegen wieder zum Kunst Schaffen animieren – und ihnen eine Verkaufsplattform bieten. Zur Kurz-Ausstellung im Werksviertel haben sie Solidaritäts-Aktionen in anderen deutschen Städten inspiriert.

Kunst von ukrainischen Geflohenen: Ausstellung ab Anfang November im „Werk 12“

„Die Berliner Szene zum Beispiel hat mit vielen Events auf den Krieg reagiert“, berichtet sie. Allerdings: „Oft wurde bei Ausstellungen mit ,ukrainischen Künstlern‘ geworben, aber dann wurden doch meist Arbeiten deutscher Künstler ausgestellt.“ Ganz verwunderlich sei das nicht, denn die meisten Geflohenen hätten ihre Werke auch gar nicht mitnehmen können, als sie vor dem Krieg flüchteten. Woher also soll die ganze ukrainische Kunst plötzlich kommen?



Im Fall von „Peaceful sky“ werden daher nun fast ausschließlich neue Werke von fünf Kunstschaffenden gezeigt. Die Geflüchteten haben Grzmehle und ihr Team über einen Online-Aufruf erreicht. Die Künstler haben das meiste eigens für die Schau gefertigt. Grzmehle erklärt: „Unser Grundmotto ist der Friede. Dafür treten wir ein. Und damit erreichen wir die Menschen auch emotional.“ Um die 20 Exponate zu diesem Thema wird es am 4. November vor Ort im Loft des „Werk 12“ zu sehen geben. „Aber auch nach der Ausstellung kommen neue Werke hinzu, die dann eben online zu sehen sind.“



Grzmehle, selbst freie Künstlerin, stammt aus der südukrainischen Stadt Mykolajiw. Sie ist 2004 zwar komplett freiwillig – „über Freunde“, wie sie sagt – nach München gekommen, um ihren Master in Politikwissenschaft zu machen. Dennoch kann sie die Lage der Geflüchteten nachvollziehen. „Es ist wichtig für sie, auch hier etwas für das eigene Land zu machen.“hil



Peaceful Sky Die Ausstellung „Peaceful Sky“ findet am Freitag, 4. November, im Loft, „Werk 12“, Speicherstraße 20, statt. Geöffnet ist sie von 18 bis 22 Uhr. Eintritt frei.

