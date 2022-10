München verleiht Kunstpreis an Cosy Pièro ‒ Ein Künstlerin und Förderin der queeren Szene

Von: Jonas Hönle

Die Künstlerin und Bar-Betreiberin Cosy Pièro erhält den Kunstpreis der Stadt München für ihr Engagement. © Daniela Borsutzky

Die Künstlerin und Bar-Betreiberin Cosy Pièro erhält den Kunstpreis der Stadt München für ihre Werke und fördernde Rolle für eine queere, diverse Szene.

Der Kunstpreis der Stadt München wird nur alle drei Jahre verliehen und geht 2022 an Cosy Pièro. Am kommenden Dienstag wird der Künstlerin der mit 10 000 Euro dotierte Preis für ihr herausragendes Gesamtwerk und die besonderen Verdienste um München im Bereich Kunst verliehen.

Künstlerin und Bar-Betreiberin einer legendären queeren Bar - Cosy Pièro erhält Kunstpreis der Stadt München

Cosy Pièro hat nie beschlossen, einmal Künstlerin zu werden: „Man ist es halt einfach“, sagt die 85-Jährige im Interview mit Hallo München.

Die Gründerin der legendären queeren Bar „Bei Cosy“ in der Baaderstraße studierte Kunst in Brüssel und ihrer Heimatstadt Köln und arbeitete sein den 1960er Jahren in München. Schnell avancierte Pièro zu einer zentralen Förderin der queeren und experimentellen Künstlerszene.

1985 erhielt sie den Förderpreis für Bildende Kunst der Stadt und realisierte daraufhin ein großformatiges Kunstwerk für die U-Bahnstation Brudermühlstraße. Dieses ist dort noch heute zu sehen.

Neben ihrem beispielhaften und beeindruckenden eigenen Werk, zu dem Zeichnungen, Malerei, Skulpturen und Installationen sowie Videoarbeiten und Performances zählen, hebt die Jury ihre zentrale, fördernde Rolle für eine queere, diverse Szene als gleichbedeutende künstlerische Praxis hervor.

