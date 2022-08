Kurt Hubers geistiges Erbe erhalten ‒ Für den NS-Widerstandskämpfer wird eine Stiftung gegründet

Hinrichtung jährt sich zum 80. Mal

Um das geistige Erbe des NS-Widerstandskämpfers Kurt Huber zu erhalten soll im September eine Stiftung in seinem Namen gegründet werden.

München - Im kommenden Sommer jährt sich die Hinrichtung des Widerstandskämpfers Professor Kurt Huber durch die Nazis zum 80. Mal. Vielleicht wird bereits zu dem Anlass in einer eigens gegründeten Stiftung über das Vermächtnis des Weiße-Rose-Mitglieds debattiert. Das ist zumindest eines der Ziele der „Kurt-Huber-Stiftung“, die am Montag, 12. September in Gräfelfing (Lkr. München) – dem letzten Wohnort des Musikwissenschaftlers – Realität werden soll.

Würdigung für Kurt Huber: NS-Widerstandskämpfer wird Stiftung gewidmet

Angestoßen hat die Stiftung Dieter Püschel. Der Gräfelfinger hatte sich bereits vor zwei Jahren für eine posthume Ehrenbürgerschaft Hubers in der Gemeinde eingesetzt – ohne Erfolg. Mit einer eigenen Stiftung will er den Namen des Widerstandskämpfers auch außerhalb Gräfelfings – wo es eine Professor-Kurt-Huber-Straße und das Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) gibt – bekannter machen.

„Zweck des Vereins ist die Pflege des geistigen Erbes von Kurt Huber mit dem Ziel der Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung von Kunst und Kultur“, heißt es in der vorläufigen Satzung der geplanten Stiftung. Es gehe nicht nur um Dokumentation, sondern auch um die Auseinandersetzung mit Hubers Denken – etwa bei wissenschaftlichen Tagungen oder Veranstaltungen mit lokalen Institutionen. Auch eine Edition ausgewählter Werke und Teile des Nachlasses ist laut Satzung angedacht.



Die Münchner Weiße-Rose-Stiftung wird nicht unter den Mitgründern sein. „Wir sind natürlich für einen Austausch offen, wenn die Stiftung tatsächlich zustande kommen sollte“, betont die Vorsitzende Hildegard Kronawitter. Ihre Stiftung habe das Anliegen, allen Beteiligten der „Weißen Rose“ besondere Aufmerksamkeit zu schenken, sie zu würdigen und auch als Einzelpersonen herauszustellen. „Gerade auch in Bezug auf Kurt Huber haben wir schon viel unternommen“, sagt Kronawitter.

So habe es erst Ende April eine Gesprächsveranstaltung mit einem Enkel Kurt Hubers gegeben, zudem mehrere Projekte mit dem Gräfelfinger Gymnasium. Für das neue Schuljahr stehe man bereits im engen Austausch mit den Lehrern zu einem neuen Projekt anlässlich „80 Jahre Weiße Rose“.

