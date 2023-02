Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft ‒ OB Reiter äußert sich nach Treffen zur Kabarett-Bühne in München

Von: Kristina Beck

München hofft auf Rettung der Lach- und Schießgesellschaft. © Axel Heimken/dpa

Die Lach- und Schießgesellschaft in München steht vor dem Aus. Jetzt äußert sich OB Reiter nach einem Treffen zur Zukunft der Kabarett-Institution...

Update: 20. Februar

Bekannte Kabarett-Bühne in München: Hat die Lach- und Schießgesellschaft noch eine Zukunft?

München ‒ Die Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft in München beschäftigt nicht nur die Kabarett-Szene, auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) befasst sich mit dem Schicksal der bekannten Bühne.

Er wollte alle beteiligten Personen an einen Tisch zu holen und ausloten, welche Möglichkeiten es zum Fortbestand und zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs gibt. Laut einer Mitteilung der Stadt München am Montag hat das Treffen zwischen den Beteiligten und dem Kulturreferenten Anton Biebl am Freitag stattgefunden.

OB Reiter zur Lach- und Schießgesellschaft

Reiter und Biebl seien aber nun beide der Meinung, dass ein weiteres Gespräch mit dem Teilnehmerkreis zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll erscheint. „Einzelgespräche machen aus unserer Sicht und auch nach Lektüre der verschiedenen öffentlichen Stellungnahmen keinen Sinn,“ sagt der Oberbürgermeister.

München stehe aber grundsätzlich weiterhin bereit, um der Lach- und Schießgesellschaft zu helfen.

Für eine Förderung und Unterstützung der Kabarett-Bühne durch die Stadt brauche es jedoch eine Geschäftsführung, die einen klaren Businessplan und ein schlüssiges und tragfähiges Konzept für das Überleben der Lach- und Schießgesellschaft vorlegen könne.

Kulturreferent Biebl werde seitens der Landeshauptstadt weiter alle Möglichkeiten der Unterstützung prüfen. Gesellschafter Bruno Jonas hat derweil Hoffnung für die unter Finanzproblemen leidende Bühne.

--------------------------------------------

Hat die Lach und Schieß noch eine Chance? ‒ Münchens Kabarett-Szene platzt der Kragen

Erstmeldung: 17. Februar

München ‒ „Dieter Hildebrandt würde sich im Grab umdrehen.“ Kabarettistin Luise Kinseher macht in der Süddeutschen Zeitung ihrem Ärger über die Vorgänge an der Lach- und Schießgesellschaft in München mächtig Luft.

In der jüngsten Vergangenheit überschattet der Streit über die Zukunft einer der berühmtesten Kabarettbühnen den Dialog darüber, wie es in der Ursulastraße in Schwabing weitergehen könnte.

Reaktionen aus der Münchner Kabarett-Szene: Schuster, bleib bei deinen Leisten ‒ oder so ähnlich

Till Hofmann, der die Lach- und Schießgesellschaft bis 2021 leitete, appelliert an die jetzigen Verantwortlichen: „Ich bedauere es total, und mich macht die Situation auch traurig, dass die „Lach- und Schieß“ jetzt so schlecht dasteht. Aber ich glaube, dass es eine Lösung zum Überleben geben kann. Wenn jeder das macht, was er am besten kann“, sagte Hofmann der SZ.

„Bruno Jonas ist einer der besten deutschsprachigen Kabarettisten. Man möchte ihm raten: Geh auf die Bühne und lass alles andere weg.“

Kinseher findet für die verzwickte Lage ebenfalls deutliche Worte: „Wahrscheinlich ist die Mischung aus Narzissmus und Dilettantismus keine gute Idee gewesen. Kabarett braucht Herzblut und Liebe, sonst geht es unter.“

Hofmann will laut dpa die Bühne vor dem Untergang bewahren und sieht eine jüngere Generation am Zug. „Grundsätzlich finde ich, es müssten eigentlich ganz neue, jüngere Leute übernehmen“, sagte der Ex-Leiter der Kabarett-Bühne der Süddeutschen Zeitung.

Zukunfts-Zoff an der Lach- und Schießgesellschaft in München: Was bisher geschah

Die traditionsreiche Bühne ist von der Pleite bedroht, außerdem gibt es einen heftigen Streit zwischen den drei Gesellschaftern, zu denen auch Kabarettist Bruno Jonas gehört.

Jonas und Mitgesellschafterin Laila Nöth hatten am Montag in einer Pressemitteilung verkündet, der Spielbetrieb sei momentan eingestellt, die Unterschrift des dritten Gesellschafters Stefan Hanitzsch fehlte aber.

Die Corona-Pandemie habe die finanziellen Probleme beträchtlich verschärft, begründen Nöth und Jonas den Stillstand. Man wolle die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen der Situation überprüfen.

Reaktion der Stadt München ‒ OB Reiter und Kulturreferent Biebl wollen helfen

Nun hat sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu Wort gemeldet. Ihm liege die Rettung der von der Pleite bedrohten Münchner Lach- und Schießgesellschaft am Herzen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Freitag berichtet.

Das Kabarett mit eigenem Ensemble und Eigenproduktionen sei eine echte Münchner Institution und ein Eckpfeiler der deutschen Kabarett-Bühnen, wird Reiter zitiert. Die Stadt stehe deshalb in engem Austausch mit den Gesellschaftern. Keine leichte Aufgabe, nicht nur wegen der Finanzsorgen.

Mit der gemeinsamen Linie ist es schwierig. Er könne möglicherweise eine moderierende Rolle einnehmen, bot Kulturreferent Anton Biebl an. Zudem habe die Stadt 2021 eine Förderung in Höhe von bis zu 50.000 Euro pro Jahr zugesagt und damals auch gezahlt.

2022 gab es aber nur die Hälfte, da offenbar nötige Verwendungsnachweise nicht vorlagen. Biebl stellt deshalb klar: „Voraussetzung für die weitere Förderung ist natürlich, dass es eine echte Chance auf eine ‒ auch finanziell ‒ geordnete Fortführung gibt“.

