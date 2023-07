Zu viel Lärm: Freimanner gegen neue Events im Viertel ‒ was Stadt und Veranstalter sagen

Von: Benedikt Strobach

In Freimann lehnen die Anwohner weitere Veranstaltungen unter dem Tatzelwurm ab. © Benedikt Strobach

Die Anwohner in Freimann fordern bei der Bürgerversammlung neue Veranstaltungen strikt abzulehnen. So reagieren Stadt und Betreiber.

Freimann ‒ „Im Sommer wackeln bei uns im Schrank die Tassen durch das Bass-Brummen!“ Gunhilde Peter untermalte bei der Bürgerversammlung Freimann damit ihren Antrag, keine weiteren Veranstaltungen im Viertel mehr zu genehmigen.

„Wir haben schon die Zenithhalle, das Kesselhaus, den Wannda Circus und die Allianz Arena. Der Lärm belastet das Viertel immens. Wir brauchen nicht auch noch Betrieb unter dem Tatzelwurm.“ Ihr Antrag fand eine deutliche Mehrheit ‒ zwei weitere zum Thema ebenfalls.

Gunhilde Peter ist strikt gegen Veranstaltungen unter dem Tatzelwurm. © privat

Events in Zenith und Kesselhaus: Anwohner klagen seit Jahren über Lärmprobleme

Bereits seit Jahren klagen Anwohner über Lärm-Probleme, vor allem bei Musikveranstaltungen. Besonders stören Peter die Besucher von Spät-Veranstaltungen in Zenith und Kesselhaus. „Die saufen, gröhlen und pinkeln sogar an und in unsere Hausgänge“, kritisiert sie. Die Betreiber würden nichts gegen Müll und Lärm unternehmen, klagt sie.

Dies wirke sich auch auf andere Veranstalter wie den Wannda Circus aus. „Bisher ist dessen Personal den Weg abgegangen, um Müll zu entfernen. Das Sicherheitspersonal hat Gäste auch zur U-Bahn begleitet, um diese zur Ruhe zu ermahnen. Wenn die sehen, dass andere nichts machen, werden sie vielleicht auch aufhören“, fürchtet Peter.

Leidtragend seien die Anwohner. Deshalb fordert sie, Veranstaltungen so zu beschränken, dass Besucher die letzte U-Bahn noch erwischen. „Sonst machen die Leute bis vier Uhr morgens Lärm bei uns.“ Alternativ wäre ein Besucher-Lenkungskonzept in Richtung Euro-Industriepark denkbar. „Nur nicht mehr durch unser Wohngebiet“, fordert die Freimannerin.



Für Zenithhalle und Kesselhaus ist die Motorworld zuständig. Dort liege derzeit eine konkrete Beschwerde vor, erklärt Sprecherin Wiebke Deggau auf Hallo-Anfrage. „Daher haben wir den Anwohnern ein Gespräch angeboten, um die Anliegen detailliert aufzunehmen, sowie sich gemeinsam zu möglichen Lösungsansätzen auszutauschen.“



Lärm-Probleme in Freimann: Das sagen Stadt und Veranstalter

Jakob Ritzenhoff vom Wannda Circus betont, dass man bereits seit 2018 zusammen mit den Anwohnenden Maßnahmen getroffen habe. Etwa: Besucherführung durch Sicherheitspersonal sowie zusätzliche Toiletten am Weg, reduzierte Dauer der Veranstaltungen sowie eine Anlaufstelle für Taxis an der Lindberghstraße.



Auch Stadt und Polizei ist die Situation bekannt. Beim KVR seien seit 2015 fünf Beschwerden wegen Wannda und vier weitere im Jahr 2019 wegen einer Veranstaltung im Bereich der Motorworld eingegangen. Die Veranstalter wurden vom KVR über die Beschwerden informiert und aufgefordert, „Maßnahmen zu ergreifen“.

Dies zeige Wirkung, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Motorworld gingen seither keine Beschwerden ein. Wannda versprach „seinen Ordnungsdienst nochmals zu sensibilisieren“ und zeigte sich „jederzeit, auch mit Beschwerdeführern, gesprächsbereit“.

