Bauvorhaben an Camerloher-/ Ecke Stroblstraße vorerst abgelehnt

Teilen

Die 41 Bäume – teilweise bis zu 25 Meter hoch – auf dem Eckgrundstück an der Stroblstraße (links im Bild) können vorerst erhalten bleiben. © Gabriele Uelses

Große Erleichterung bei vielen Laimern: das umstrittene Bauvorhaben an der Camerloher- / Ecke Stroblstraße ist vorerst gestoppt. Wie es nun weitergeht:

Laim ‒ Die Nachricht sorgte für Erleichterung bei der jüngsten BA-Sitzung. Der aktuelle Bebauungsplan für das Grundstück Camerloher-/ Ecke Stroblstraße wurde von der Lokalbaukommission abgelehnt und damit dem Willen der Nachbarschaft und dem BA genüge getan.

Vorgesehen war ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten und 19 Auto-Stellplätzen im Untergeschoss. Das Grundstück wäre dabei maximal ausgenutzt worden, was die Fällung von insgesamt 41 Bäumen zur Folge gehabt hätte – die teilweise bis zu 25 Meter hoch sind und Stammumfänge bis zu 1,50 Meter aufweisen.



Vorerst Rettung für Bäume: Große Bedeutung des Bestandes

„Es handelt sich hier um einen der letzten großen bedeutenden zusammenhängenden Baumbestände im Südwesten Laims“, erklärte BA-Vorsitzender Josef Mögele (SPD) in einem Schreiben an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung im Februar dieses Jahres. Der Baukörper passe außerdem nicht in die umgebende Bebauung und wirke zu massiv. Ein weiteres Problem sah der BA in der Anordnung der Tiefgaragen-Ein- und -ausfahrt und an der Beschaffenheit der Stellplätze, die als Doppelparker geplant waren.

„Diese Stellplätze sind nur über einen Tiefgaragen-Aufzug zu erreichen. Es ist zu erwarten, dass eine Auslastung der Tiefgarage nicht stattfinden wird, da die Hemmschwellen Aufzug und Doppelparker dazu führen, dass die Autos bei jeder Gelegenheit entlang Straßen abgestellt werden.“ In diesem Bereich sei das Parken, auch halbseitig auf den Gehwegen, bereits heute ein großes Problem. Außerdem befindet sich in unmittelbarer Nähe die Grundschule Von-der- Pfordten-Straße, der erwähnte Aufzug liege sehr nahe am Kreuzungsbereich Camerloher-, Strobl-Straße und somit im sehr stark durch Grundschüler frequentierten Schulweg.

Vorerst Rettung für Bäume: Mangelnde Information kritisiert

Auch Anwohner und Besucher der BA-Sitzung Emanuel Putz zeigte sich angesichts der Nachricht zunächst erleichtert. Der drohende Kahlschlag der Bäume und der Schattenwurf des massiven Gebäudes auf benachbarte Grundstücke hatten der gesamten Nachbarschaft große Sorgen bereitet. Er habe als Anwohner nur zufällig von den Bebauungsplänen erfahren, bemängelte er und wünschte sich, dass nicht nur direkte Anrainer, sondern auch gegenüberliegende Nachbarn über derartige Pläne informiert würden.

Zur Ernüchterung führte zum einen, dass dafür keine rechtliche Grundlage vorhanden sei, wie Mögele erklärte. Zum anderen sei das Thema noch nicht vom Tisch, weil sicher ein neuer Bebauungsplan vorgelegt werde. Wie der dann aussieht, wisse man zwar nicht, aber zumindest „ist es dem BA gemeinsam mit den Bürgern gelungen, die Lokalbaukommission zu überzeugen, dass es so nicht geht.“

Gabriele Uelses

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.