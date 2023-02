Neuer Vorstoß aus Laim für bepflanzte Bus- und Tramhäuschen

Von: Daniela Borsutzky

2021 wurde die grüne Haltstelle im Auftrag der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt/Main als Pilotprojekt fertig gestellt. Die Laimer wollen nachziehen. © Helix Pflanzensysteme

Die Wartehäuschen an Bushaltestellen sollen in Laim zukünftig begrünt werden, das wollen die Grünen im BA. Wie die Chancen auf Umsetzung stehen und was die MVG sagt:

Laim ‒ Die Temperaturen in der Stadt steigen mit zunehmender Klimakrise immer weiter an. Im vergangenen Sommer habe es Tage gegeben, „an denen es auf der Straße kaum auszuhalten war“ – so die Meinung der Grünen im Laimer Bezirksausschuss. Es sei „an der Zeit, alle Optionen, die zu einer Abmilderung des Temperaturanstiegs beitragen können, ernsthaft zu prüfen und kurzfristig zu handeln“. Daher wollte die Fraktion beantragen, dass die Wartehäuschen der Tram- und Bushaltestellen hinsichtlich einer Begrünung überprüft werden sollen.

Es ist nicht der erste Antrag dieser Art. Laut MVG-Sprecher Maximilian Kaltner sei bislang insbesondere die Herausforderung aufgekommen, dass sich die in den Wartehallen eingesetzte Technik für die Fahrgastinformation innerhalb des Dachs befindet. „Diese müsste daher weichen und an anderer Stelle platziert werden“, sagt Kaltner.



Grüne Haltestellen in Laim: Versuchts der BA nochmal?

Wenngleich die Laimer Lokalpolitiker der Grundidee des erneuten Vorstoßes positiv gegenüberstanden, so wollten SPD und CSU den Grünen-Antrag nicht verabschieden. Carsten Kaufmann (SPD) begründete dies mit den bereits erfolgten negativen Antworten der Stadt. Alexandra Gaßmann (CSU) vermutete: „Das kriegen wir nicht durch.“ Christian Hartranft (Grüne) gab nicht auf: „Es geht auch darum, vorausschauend zu planen. Zum Beispiel bei den neuen Haltestellen für die Tram-Westtangente.“



BA-Chef Josef Mögele (SPD) gab sich als Vermittler: „Können wir das nicht anders lösen?“ Das Gremium einigte sich darauf, dass der Vorstand sich auf kurzem Weg bei Stadt und MVG erkundigt, was es Neues zum Thema gibt.



Gegenüber Hallo erklärt MVG-Sprecher Kaltner, dass man die Idee „grundsätzlich interessant“ finde. Er verweist jedoch auf „drängendere Herausforderungen“, die abgearbeitet werden müssten. „Wenn wir wieder mehr Kapazitäten, sowohl finanziell als auch personell, zur Verfügung haben, werden wir den Vorschlag prüfen.“

