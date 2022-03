Das Kulturhaus „Interim“ am Laimer Anger eröffnet nach Sanierung

Von: Daniela Borsutzky

Ende Januar wurde der neue Eichenboden über den Heizplatten verlegt. Die Bühne ist inzwischen wieder aufgebaut. © Marcus Janke

Das Kulturhaus „Interim“ am Laimer Anger ist frisch saniert und öffnet wieder seine Türen nach dem Umbau – Was neu ist und worauf sich Besucher freuen dürfen...

Frierende Zuschauer und Unfallgefahr wegen fingerdicker Spalten im Holzboden – das gehört inzwischen der Vergangenheit an. Das Interim, die Kulturstätte am Laimer Anger, wurde saniert und öffnet in der kommenden Woche wieder seine Türen für öffentliche Veranstaltungen (siehe Kasten).

Kulturhaus Interim am Laimer Anger öffnet nach Sanierung

„Ich bin super glücklich, dass die Bauarbeiten fast fertig sind“, freut sich Marcus Janke vom Interim-Team. Eine Sanierung war bitter nötig (Hallo berichtete): Das Kulturhaus heizte bislang mit einem alten Ölofen-System, mit dem sich die Temperatur nicht zuverlässig regeln ließ. „Immer wieder kam es zu Verpuffungen, dann war der ganze Saal voller Ruß“, erinnert sich Janke.

Mit Blaumann musste er dann selbst ran und versuchen, zu reparieren. Zudem habe der Fichtenboden aus den 60er-Jahren Probleme bereitet. „In den dicken Spalten zwischen den Bohlen blieb man immer wieder hängen. Einer Tangogruppe, die gerne regelmäßig bei uns getanzt hatte, musste ich deswegen absagen“, erklärt Janke.

Marcus Janke © Daniela Borsutzky

Doch jetzt ist das Interim bereit, Besucher in modernen Räumen begrüßen zu können. „Im Dezember hatten wir das Haus wegen den großen Arbeiten komplett geschlossen“, sagt Janke. Eingebaut wurde eine neue Holzpelletanlage, mit der sich zentral heizen lässt – inklusive Fußboden. „Die ersten Turnusnutzer, beispielsweise der Chor, haben alle schon gesagt, wie angenehm die Temperatur jetzt ist.“ Zudem wurden neue Eichenbohlen nahtlos verlegt. „Die schwingen sogar ein bisschen, was toll für Tänzer ist.“ Nun sind noch die Malerarbeiten in den letzten Zügen.

Den Großteil des Umbaus hat das städtische Baureferat finanziert, kleinere Maßnahmen, wie die Neuausstattung der Künstlergarderobe, der Trägerverein. „Dadurch, dass wir das Haus ehrenamtlich betreiben und somit beispielsweise keine Personalkosten haben, sind wir bislang recht glimpflich durch die Pandemie gekommen“, sagt Janke.

Mit Unterstützung des Bezirksausschusses konnte außerdem ein Sommerfest am Laimer Anger als Alternative für die kulturelle Beschäftigung umgesetzt werden.

Jetzt freut sich Janke auf den Neustart in einem „zeitgemäßen Haus, das trotzdem seinen charakteristischen Flair“ behalten hat.

Programmstart ab kommender Woche Mit der Jamsession des Münchner Jazz Club öffnet das Interim, Am Laimer Anger 2, am Donnerstag, 10 März, um 19.30 Uhr seine Türen. Reservierungen unter reservierungenjcm@gmx.de. Der Eintritt ist frei. Die Vernissage zur Kunstausstellung „Jakobsweg“ von Marijana Galic beginnt am Freitag, 11. März, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Gruppe T.O.M. – Tendenziell Oide Männer tritt am selben Tag zur selben Zeit auf die Bühne. Karten zu 15 Euro unter www.interim-kultur.de/programm oder unter Telefon 54 66 29 51.

