Münchner Schulen: Kritische Texttafeln zu zweifelhaften Leitsprüchen

Jeder Eingang trägt eine Inschrift. © Gabriele Uelses

An einer Laimer Schule sind Erziehungsleitsprüche zu lesen, die nicht mehr in die Zeit passen. Kritische Tafeln sollen diese nun entschärfen und kommentieren.

Laim ‒ „Stähl’ deine Kraft, greif wacker an! Ein rechter Knab ’– ein rechter Mann“, ist über dem Jungeneingang zu lesen. Über dem Mädcheneingang steht: „Lern’ für die Zeit, werd’ tüchtig fürs Haus! Gewappnet ins Leben trittst du hinaus.“ Die beiden Portale gehören zu einem Schulgebäude an der Fürstenriederstraße 30. Sie sind mit aus heutiger Sicht unzeitgemäßen Sprüchen verziert. Um deren Inhalt in einen historischen Kontext zu stellen, fordert der Laimer BA nun die Stadtverwaltung auf, am Schulgebäude eine Tafel zu installieren.

Die für Mädchen ist am rechten Portal zu lesen. © Gabriele Uelses

Die in diesen Sprüchen ausgedrückte Rollenzuweisung der Geschlechter sei nicht nur in Bezug auf Gleichberechtigung kritisch zu sehen, heißt es im Antrag des Unterausschusses Kultur. Sie bilde auch die unheilvolle Entwicklung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. Fortan soll eine neue Texttafel hinzukommen. Diese soll die Sprüche kritisch kommentieren und zu einer Auseinandersetzung mit früheren und aktuellen Erziehungsidealen anregen.



Zweifelhafte Leitsprüche an Schulen: Moderne Tafeln sollen künstlerischen Eingang bewerben

Mithilfe der neuen Tafel könne zudem der Blick der Passanten auf die künstlerisch hochwertige Gestaltung der Eingänge gelenkt werden. Das Gebäude wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Es beherbergt gleich zwei Bildungseinrichtungen. Etwa 350 Kinder besuchen die Grundschule. Noch einmal genauso viele Kinder und Jugendliche gehen dort in die Mittelschule.



Der Schulbau gehört zu den Wahrzeichen des Stadtbezirks. Der Architekt Hans Grässel hat ihn nahe des zu klein gewordenen ersten Laimer Schulhauses nach damals neuen pädagogischen Erkenntnissen geplant und gebaut: mit Turnsälen sowie Physik-und Werkräumen. Bald darauf entwickelte sich der Stadtteil. Viele Eisenbahner- und Handwerksfamilien zogen zu. 1937 besuchten 1400 Kinder die Laimer Schule.

Zweifelhafte Leitsprüche an Schulen: Experten texten neue Tafeln

Nach dem Zweiten Weltkrieg packten Lehrer, Schüler und Eltern mit an, um die entstandenen Schäden am Gebäude zu reparieren und den Schulbetrieb schnellstmöglich wieder zum Laufen zu bringen. 1950 zählte die Schulleitung 3000 Kinder, die in vier Schichten unterrichtet wurden. Alle drei Stunden kam eine andere Gruppe dran. Erleichterung gab es erst, nachdem in Laim zwei neue Schulen – an der Senftenauer und an der Schrobenhausener Straße – gebaut worden waren.



Die konkrete Formulierung der neuen Texttafeln am Schulgebäude an der Fürstenrieder Straße soll von historisch versierten Experten vorgenommen und dann der Schulleitung und dem Bezirksausschuss vorgelegt werden. Letzterer verabschiedete den Antrag einstimmig.

Gabriele Uelses

