Abriss des Thomas-Wimmer-Hauses: Konkreter Zeitplan unbekannt

Thomas-Wimmer-Haus: Abriss naht – Tagespflege noch ohne Interimsstandort

Von: Daniela Borsutzky

Pflegedienstleitung Astrid Wehner (li.) und Geschäftsführerin Susanne Matz vor der „Herbstlaube“. © Daniela Borsutzky

Das Thomas-Wimmer-Haus wird bald abgerissen und die Tagespflege braucht eine Bleibe für die Dauer der Bauarbeiten. Doch zuerst wird ein gebührender Abschied gefeiert:

Laim ‒ Der Liegestuhl vor der Blubbersäule und den Leuchtfäden im abgetrennten „Wohnzimmer“ ist gerade nicht belegt. Die meisten Gäste sitzen im Speisesaal, bald gibt es Mittagessen. 15 Plätze hat die Tagespflege „Herbstlaube“. Im Erdgeschoss des Thomas-Wimmer-Hauses werden pflegebedürftige Menschen, die Hilfe im Alltag benötigen, betreut. Elemente, wie eine beleuchtete, blubbernde Wassersäule, können zur Entspannung der Gäste beitragen, erklärt eine Mitarbeiterin beim Hallo-Besuch.

Sichtlich entspannt sind jedenfalls die beiden Hunde Ludwig und Lasko, die in den Büros unter den Tischen faulenzen. Und wie ist die Stimmung bei den Mitarbeitern? „Wir sind jetzt seit 20 Jahren hier drin und seit zehn Jahren stellt sich die Frage, wie es mit dem Haus und somit auch mit uns weitergeht“, sagt Geschäftsführerin Susanne Matz.

Anfang 2022 wurde beschlossen, dass das Haus an der Burgkmairstraße 9 aus dem Jahr 1968 abgerissen und neu gebaut wird. Doch wann genau, ist noch unklar. Ebenso, wie es mit der „Herbstlaube“ weitergeht. Vor ein paar Jahren wurde der Boden der Tagespflege ausgewechselt und eine Zwischenwand entfernt.

Abriss des Thomas-Wimmer-Hauses: Suche nach Zwischenbleibe

„Als vor eineinhalb Jahren bekannt wurde, dass abgerissen wird, haben wir auf die Investition einer neuen Küche verzichtet“, erklärt Pflegedienstleitung Astrid Wehner. Eine Integration der „Herbstlaube“ in den Ersatzneubau wurde im vergangenen Jahr vom Rathaus beschlossen – und ebenso, dass die Stadt nach einem Interimsstandort sucht.



Ein potenzielles Objekt in der näheren Umgebung – es ist bisher der einzige Vorschlag – soll noch in dieser Woche besichtigt werden. „Wir haben natürlich die Befürchtung, dass wir Abstriche machen müssen“, gibt Matz zu. Mehr soll noch nicht verraten werden, es gebe zu viele Unklarheiten. Laut Maren Kowitz, Sprecherin des zuständigen Kommunalreferats, werde der Stadtrat voraussichtlich im Herbst nicht-öffentlich über den Interimsstandort entscheiden.



Abriss des Thomas-Wimmer-Hauses: Konkreter Zeitplan unbekannt

Auch zum Zeitplan für den Abriss gibt es noch keine konkreten Informationen. „Derzeit laufen spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen, insbesondere hinsichtlich Fledermäusen und Vögeln, sowie Untersuchungen der Bodenbeschaffenheit“, sagt Sprecherin Kowitz. Die Ausschreibungen für die Abbruchplaner würden demnächst starten.



Es scheint also, als würde sich der Umzug weiter in die Zukunft ziehen. Rund 30 Bewohner hat das Thomas-Wimmer-Haus derzeit ohnehin noch. Die „Herbstlaube“ feiert jetzt erst einmal ihren 20. Geburtstag mit einem Sommerfest – es wird vermutlich die letzte Feier an der Burgkmairstraße.

Sommerfest Ihr 20-jähriges Bestehen feiert die „Herbstlaube“ am Donnerstag, 6. Juli, mit einem Sommerfest: Los geht es um 12 Uhr im Thomas-Wimmer-Haus, Burgkmairstraße 9. Nach einem gemeinsamen Mittagessen bekommen Interessierte Einblicke in den Ablauf der Tagesflege.

