Westtangente: Wann und wo Arbeiten im Laimer Abschnitt geplant sind

Drucken Teilen

Die Schutzzäune entlang der Fürstenrieder Straße zeigen schon jetzt an, welche Bäume Anfang kommenden Jahres bleiben dürfen und welche nicht. © Ursula Löschau

Für die Westtangente der Tram wird es auch in Laim einige Arbeiten geben. Wann es losgeht und wo Bürger mit Einschränkungen im Verkehr rechnen müssen.

Laim ‒ Die neuen Zäune um so manche Bäume an der Fürstenrieder Straße dürften dem ein oder anderen schon aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um sogenannte Einhausungen. Sie zeigen an, welche Bäume bleiben dürfen – und welche im Zuge der Maßnahmen für die Tram-Westtangente weichen müssen. Bei einer Veranstaltung haben Stadtwerke und MVG jetzt die Laimer Bürger über den aktuellen Stand der künftigen Verbindung informiert.

Der Fokus des Abends lag auf der Projektrealisierung, auch wenn das manche Tram-Kritiker nicht davon abhielt, ihren Unmut kund zu tun. Konkret gaben die städtischen Mitarbeiter unter anderem einen Überblick über das Neubauprojekt im Laimer Abschnitt. Im Winter werde nun mit der Spartenverlegung von der Ammerseestraße bis etwa auf Höhe zur Perhamerstraße begonnen. Ab Juni starten dann die Arbeiten an der Hauptwasserleitung, die altersbedingt bis voraussichtlich Anfang 2025 erneuert werden muss. Südlich der Ammerseestraße geht es 2025 los, ab der Boschetsrieder Straße 2026.

Bäume betroffen, auch Straßen werden einspurig

Die Bäume in der Fürstenrieder müssen bis Ende Februar weichen, denn danach greift bis Ende September das Bundesnaturschutzgesetz. Etwa 150 Stück sind auf Laimer Flur betroffen, im Umgriff des Gesamtprojekts sind es 362. Jeder einzelne Baum soll nachgepflanzt werden, ungeachtet dessen, ob es sich um ein „geschütztes Gehölz“ handelt, oder nicht. Die Bäume um den Laimer Kreisel sind erst Anfang 2026 an der Reihe. Während der Bauzeit ist die Fürstenrieder Straße in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Die Landsberger Straße bleibe unangetastet. Wenn der Laimer Teil fertig ist, werde es in der Fürstenrieder jeweils zwei Spuren geben.

Im Frühjahr wird das neue Gleisdreieck am Romanplatz eingebaut. Das hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die Buslinien 51, 151 und 168 verkehren weiter. Aber die Tramlinien 16 und 17 sind ab Februar vom Romanplatz bis zum Hauptbahnhof Nord gesperrt. Ab März kommt dann auch die Linie 18 zwischen Gondrellplatz und Westendstraße dazu. Beide Sperrungen dauern bis zum 9. Juni – denn dann beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Danach entfällt ab Juli bis Dezember 2024 die Linie 19 zwischen Pasing und Lautensackstraße. Ein Schienenersatzverkehr ist vorgesehen.

Bürger mit individuellen Fragen können sich per E-Mail an tram-westtangente@swm.de wenden. Die Präsentation aus der Laimer Veranstaltung ist auf der Homepage der MVG zu finden. In den weiteren betroffenen Stadtbezirken finden im kommenden Jahr ebenfalls Infoabende statt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.