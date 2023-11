Bürgerversammlung Laim: Topthema Tram-Westtangente

Mehrmals mussten die Mehrheitsverhältnisse bei Anträgen zur künftigen Trambahn ausgezählt werden. © Daniela Borsutzky

Auf der Laimer Bürgerversammlung dominierte vor allem die Tram-Westtangente die Gespräche und Diskussionen. Worum es den Bürgern noch ging:

Laim ‒ Die ersten Bäume in der Wotanstraße sind schon weg. Sie mussten weichen für die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau der neuen Trambahn. Die Westtangente war das Topthema bei der Laimer Bürgerversammlung. 265 Anwesende wurden in der Turnhalle an der Schrobenhausener Straße gezählt – geteilt in zwei Lager: Die einen wollen die Verbindung, die anderen das Projekt stoppen oder zumindest aussetzen.

Da die Umweltverbundröhre (UVR) in der Laimer Unterführung als Logistikfläche für den Bahnhofsumbau benötigt wird, dauert das Ganze statt bis 2026 nun bis 2028. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Tram-Westtangente, die eben auch durch die UVR fahren soll. Der Abschnitt zwischen Fürstenrieder Straße und Romanplatz kann also erst realisiert werden, wenn die Röhre ausgebaut ist. Bürgermeisterin Verena Dietl, welche die Versammlung leitete, machte ihrem Unmut Luft: „Die Deutsche Bahn veräppelt uns, sie hält sich nicht an Abmachungen.“ Künftig wolle man sich alles schriftlich zusagen lassen. Und Dietl versprach: „Es wird in diesem Jahr keine Baumfällungen an der Fürstenrieder geben.“ Die Pläne würden angepasst.

Verena Dietl © Schlaf

Nutzen-Kosten-Analyse im Mittelpunkt

Die meisten Bürgeranträge hatten die künftige Trambahn zum Inhalt und wollten das Projekt entweder gänzlich verworfen sehen oder vorbereitende Maßnahmen – wie eben Baumfällungen – zurückstellen. Mehrmals musste bei den Abstimmungen ausgezählt werden, wobei sich die Verhältnisse im Laufe des Abends auch immer wieder änderten.

Im Wesentlichen ging es den Projekt-Kritikern um drei Punkte: die Kosten-Nutzen-Analyse, den Zeitplan sämtlicher Baumaßnahmen in ihrem Viertel sowie die Finanzierung der Tram. Hallo hat hierzu nochmals bei der MVG nachgehakt. Sprecher Maximilian Kaltner erklärt, dass das für Zuschüsse entscheidende Nutzen-Kosten-Verhältnis derzeit bei 1,7 liege. Förderfähig seien Projekte, welche einen Nutzenüberschuss – sprich Werte größer als 1,0 – ausweisen können.

Laut Einschätzung eines Gutachters werde die Bewertung auch weiterhin deutlich darüber liegen. „Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ein bundesweit übliches Instrument mit der bis zum Erhalt des Förderbescheides förderunschädlich gebaut werden kann“, sagt Kaltner.

Verärgerung über Verzögerungen

Diesen gibt es seit Februar für den Abschnitt vom Romanplatz bis zur Wendeschleife am Waldfriedhof. „Seit September liegt zudem der Planfeststellungsbeschluss für den Planfeststellungsabschnitt 1 und damit die Baugenehmigung vor“, sagt Kaltner. Die MVG stehe darüber hinaus im regelmäßigen Austausch mit den Fördergebern beim Bund und beim Freistaat Bayern. Der Förderantrag könne erst gestellt werden, wenn alle Planfeststellungsbeschlüsse für das gesamte Projekt vorliegen. „Bis dahin gilt die Unbedenklichkeitsbescheinigung.“

Zum Zeitplan verweist Kaltner, auf den kommenden Termin: Die MVG lädt die Laimer Bürger am Montag, 27. November, zu einer Info-Veranstaltung zur Tram-Westtangente ein. Beginn ist um 18 Uhr in der Turnhalle an der Schrobenhausener Straße 17.

Laims Bezirksausschuss-Vorsitzender Josef Mögele (SPD), der immer ein Befürworter des Projekts war, ist über die Verzögerungen verärgert. Sein Appell an die Viertelbewohner: „Kommen Sie bitte zu der Veranstaltung. Ich möchte hier nicht alleine mit der MVG sitzen, sondern Mitstreiter haben.“

Josef Mögele © privat

Auch im Rathaus ist das Thema seit Beginn umstritten. So hatte die Stadtrats-CSU zuletzt einen Dringlichkeitsantrag gestellt, mit dem Ziel, die bauvorbereitenden Maßnahmen zurückzustellen, bis der Förderbescheid für die Gesamtmaßnahme erteilt wurde. Im Mobilitätsausschuss vergangene Woche ist sie damit gescheitert.

Wiederaufnahme der Tramlinie 29

Die Tramlinie 19 fährt von Pasing über die Landsberger Straße in Richtung Innenstadt bis nach Berg am Laim. Die Linie 29 verbindet das Teilstück Willibaldplatz mit der Hochschule an der Lothstraße – sie wurde allerdings im September bis auf Weiteres eingestellt. Denn in den Trambahnwerkstätten fehlt Personal. Ein Bürger beantragte, auf der Strecke die Kapazität zu erhöhen. Die Bürgerversammlung befürwortete sein Anliegen. MVG-Sprecher Maximilian Kaltner erklärt hierzu, dass auf der Linie bereits vierteilige Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Eine Wiederaufnahme der Linie 29 werde derzeit geprüft. Eine Einschätzung, wie die Chancen stehen, sei aber aus heutiger Sicht noch nicht möglich.

Mehr Grün für den Willibaldplatz

Der triste Sandstreifen am Willibaldplatz, der nicht bienenfreundlich ist und im Sommer häufig staubt, gefällt einem Bürger nicht. Er wünschte sich stattdessen Pflanzen oder eine Blühwiese. Die Anwesenden stimmten seinem Vorschlag zu.

Parklizensierung

Mehrere Anträge wurden bei der Laimer Bürgerversammlung zudem zur Parksituation gestellt – Gehwegparken soll unterbunden und eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt werden. Dass Laim Parklizenzgebiete bekommt, ist bereits beschlossen. Genauere Neuigkeiten konnte BA-Chef Josef Mögele (SPD) bei der Versammlung allerdings nicht mitteilen, „da mit dem Mobilitätsreferat abgesprochen ist, dass noch einige substanzielle Fragen zu klären sind“. Im Frühjahr sei eine Infoveranstaltung geplant.

Alte Heimat & Thomas-Wimmer-Haus

In seinem Bericht ging BA-Chef Josef Mögele auch auf die Fortschritte in der Stiftungssiedlung „Alte Heimat“ ein. Dort wurde nun diese Woche Richtfest für die Neubauabschnitte 3 und 4 gefeiert. In etwa acht Monaten nach Baubeginn haben mehrere der sieben Neubauten dieser Bauabschnitte ihre Endhöhe erreicht. Es entstehen weitere 162 kleinere, altersgerechte Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen, aber auch 101 größere Wohnungen für Familien. Fertig werden sollen sie im dritten Quartal 2025.

Die Freimachung des Thomas-Wimmer-Hauses soll bis Sommer 2024 abgeschlossen werden. © Daniela Borsutzky

Die Freimachung des Thomas-Wimmer-Hauses, das abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, soll laut Kommunalreferats-Sprecherin Maren Kowitz bis Sommer 2024 abgeschlossen sein. Für die dortige Tagespflege „Herbstlaube“ wurde inzwischen ein Ausweichstandort gefunden. Anfang 2024 soll der Umbau der Interimsfläche für die nutzungsspezifischen Bedürfnisse starten, danach könne die Einrichtung in die Räumlichkeiten einziehen.

