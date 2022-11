Landkreis München: Brandstiftung? Zwei Autos vor Bundeswehr Universität in Flammen - hoher Schaden

Von: Benedikt Strobach

In Neubiberg wurden am Wochenende zwei Autos angezündet. © Patrick Seeger/dpa

Im Landkreis München haben zwei Autos auf einem Parkplatz vor der Bundeswehr Universität in Neubiberg gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Am Wochenende haben zwei Autos vor der Bundeswehr Universität in Neubiberg in Flammen gestanden. Das berichtet die Münchner Polizei. Tatverdächtige gibt es jedoch bisher nicht.

Landkreis München: Brandstiftung? Zwei Autos vor Bundeswehr Universität in Neubiberg in Flammen - Polizei ermittelt

Laut Meldung haben die Pkw am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz vor der Universität gebrannt. Die Flammen konnten durch die lokale Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Jedoch kam die Hilfe zu spät: Die Autos brannten komplett aus. Auch die jeweils daneben stehenden Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die verständigte Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Tatverdächtige konnten jedoch nicht festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden hier nun von der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro.

