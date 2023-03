Schwerer Brand im Landkreis München ‒ Feuerwehr-Einsatz dauert neun Stunden

Von: Kristina Beck

Die Feuerwehr Gräfelfing wurde am Freitagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gerufen. Der Einsatz stellt sich als schwierig heraus. © Feuerwehr Gräfelfing

Nach einem Großbrand in Gräfelfing bei München äußert die Polizei einen ersten Verdacht zur Ursache des Feuers. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

Gräfelfing ‒ Am Freitagnachmittag erreichte die Feuerwehr ein Notruf über einen Brand in einer Wohnung in der Maria-Eich-Straße Gräfelfing. Die Wohnung im ausgebauten Dachgeschoss eines zweistöckigen Hauses und danach eine dortige Gaststätte gerieten laut der Polizei München auf zunächst unbekannte Weise in Brand.

Das Feuer weitete sich rasch auf den Dachstuhl aus, der ebenfalls vollständig ausbrannte. Der Freiwilligen Feuerwehr und den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, insgesamt fünf Personen aus dem Gefahrenbereich ins Freie zu bringen.

Großbrand bei München: Wind behindert Löscharbeiten der Feuerwehr Gräfelfing

Als Brandursache wird nach den ersten Ermittlungen der Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei das Vorliegen eines technischen Defektes an einem elektrischen Gerät in der Dachgeschosswohnung angenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Einhunderttausend Euro. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Gräfelfing dauerte der Einsatz rund neun Stunden. Insgesamt waren 15 Feuerwehrfahrzeuge, mehrere Polizeistreifen sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Eine besondere Hausforderung stellte der Freiwilligen Feuerwehr zufolge der Wind dar, der das Feuerwehr und vorhandene Glutnester immer wieder anfachte sowie Dachziegel in einem größeren Radius um das brennende Haus verteilte. Der Dachboden sowie das dritte Obergeschoss seien nicht mehr bewohnbar.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

