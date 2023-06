Pilotprojekt erfolgreich: Landkreis München will Ruf-Bus-System „Flex“ ausweiten

Von: Romy Ebert-Adeikis

So sieht der „Flex“-Bus aus, der seit Oktober 2022 bereits auf zwei Routen im südlichen Landkreis München unterwegs ist. Das Angebot soll jetzt wachsen. © Landratsamt München

Nachdem das Angebot im Landkreis München bisher gut ankommt, soll der On-Demand-Fahrdienst „Flex“ ausgeweitet werden. Jetzt werden die Routen erarbeitet.

Landkreis ‒ Auch im Landkreis München gibt es noch den ein oder anderen blinden Fleck, was die öffentliche Anbindung betrifft. Lücken wie diese soll in Zukunft der On-Demand-Fahrdienst „Flex“ schließen, bei dem Personen per Anruf, Web oder App einen Bus buchen können.

Denn der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur hat beschlossen, das Angebot ‒ das bisher nur ein Pilotprojekt ist ‒ auf den ganzen Landkreis auszuweiten.

Pilotprojekt seit 2022: On-Demand-Fahrdienst „Flex“ kommt im Landkreis München gut an

Bereits seit Oktober 2022 verkehrt „Flex“ tagsüber in Sauerlach, Teilen von Brunnthal und in Aying. Nachts wird der Service in Oberhaching, Unterhaching und in Taufkirchen mit Anschluss an den Münchner Ostbahnhof angeboten.

Der Service hat keinen festen Fahrplan. Nutzer können nach der Buchung flexibel zwischen den Ein- und Ausstiegspunkten innerhalb der genannten Kommunen fahren. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass Fahrtwünsche mit ähnlichem Verlauf zusammengelegt werden und die sinnvollste Strecke für alle Passagiere ausgegeben wird.

Das werde bisher gut angenommen: 16.600 Fahrten seien bis Ende Mai durchgeführt worden ‒ insbesondere in Sauerlach erfreue sich „Flex“ einer hohen Nachfrage. „Das Pilotprojekt befindet sich weiterhin in der Hochlauf-Phase und die Nachfrage steigt stetig an“, teilt Landratsamt-Sprecherin Christine Spiegel mit. Darum wird der Dienst jetzt erweitert.

On-Demand-Angebote wie „Flex“ bald im gesamten Münchner Landkreis?

„Bis Ende des Jahres soll ein Konzept stehen, wo der ÖPNV im Landkreis durch On-Demand-Angebote sinnvoll ergänzt werden kann. Oder wo möglicherweise auch Linien ‒ zum Beispiel zu Schwachlastzeiten oder eventuell auch generell ‒ ersetzt werden könnten“, erklärt Spiegel.

Der Plan soll mit allen 29 Landkreiskommunen gemeinsam erarbeitet werden. „Hierzu finden noch vor der Sommerpause Workshops statt.“

Klar ist bisher nur, dass ein ausgewogenes Szenario verfolgt wird. Das bedeutet: Alle Teilräume des Landkreises sollen mittelfristig von Bedarfs-Fahrdiensten wie „Flex“ profitieren. Tagsüber könnte das Angebot den bestehenden ÖPNV ergänzen ‒ also Orte mit 200 Einwohnern anbinden oder tangentiale Verbindungen herstellen. Nachts würde der Service verschiedene Kommunen auf einer Route ansteuern und mit wichtigen Punkten im Tram- , U- oder S-Bahn-Netz verknüpfen.

Ab wann die On-Demand-Angebote dann auf den neuen Routen unterwegs sein werden, könne pauschal nicht beantwortet werden, sagt Spiegel. Das hänge von nötigen Ausschreibungen oder auch Laufzeiten von bestehenden Verträgen ab.

