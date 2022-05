Viele Herausforderungen: Münchens Schulen müssen bürokratische Hürden meistern

Willkommensklassen in München & im Würmtal: So läuft Unterricht für Schüler & Lehrer aus der Ukraine

Von: Theresa Reich, Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Lehrerin Natalia Melnyk bringt den Kindern der Willkommensklasse für Erst- und Zweitklässler aus der Ukraine in Planegg den Buchstaben „Z“ bei. © Romy Ebert-Adeikis

Etwa 110 sogenannte Willkommensklassen für ukrainische Kinder gibt es aktuell an den Schulen im Raum München - Was gut läuft und wo es noch Probleme gibt...

München/Landkreis - „Gerade Linie, schräg runter, gerade Linie“, sagt Natalia Melnyk. Mit einem roten Stift zieht die Lehrerin das grüne „Z“ an der Tafel nach. Dann schreibt sie ein kleines „z“ daneben und wiederholt das Gesagte – aber diesmal auf Ukrainisch. Melnyk unterrichtet in Planegg eine Willkommensklasse für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Sie selbst stammt aus dem Land, lebt aber schon viele Jahre im Würmtal. Für die Planegger Grundschule, in der zur Zeit 16 ukrainische Kinder in zwei Gruppen lernen, ist die Deutschlehrerin ein Segen in schweren Zeiten.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Unterricht für ukrainische Kinder: Große Nachfrage nach Willkommensklassen im Raum München

Etwa 110 Willkommensgruppen gibt es aktuell im Raum München. Allein im Landkreis werden in solchen über 550 Schüler unterrichtet, dazu kommen gut 400, die in regulären Klassen oder sogenannten Deutschklassen lernen. In der Stadt München sind derzeit fast 1800 ukrainische Schüler gemeldet. „Das Engagement der Schulen ist riesig“, sagt Ulrich Barth, Schulamtsdirektor im Kreis München.

Martin Schmid, Vorsitzender des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands (MLLV) glaubt, dass alle Schulen anpacken würden. „Es fehlt aber an Personal und Räumlichkeiten.“ Förderstunden oder Unterricht in Randfächern würden gekürzt, um die Lehrer anderweitig einsetzen zu können.

Etwas einfacher ist die Situation für Schulen, die nicht an staatliche Strukturen geknüpft sind: wie das Erzbischöfliche Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium in Pullach, dessen Träger die Kirche ist. Schulleiter Stefan Antoni: „Wir konnten schnell Mitte März eine Deutschlehrerin einstellen, die kurz davor selbst aus Charkiw geflohen war.“ 18 Kinder zwischen zehn und 18 Jahren unterrichtet sie zusammen mit einer weiteren Lehrerin. Das Konzept: Zwölf Stunden pro Woche lernen die Schüler Deutsch in den Willkommensgruppen. Die restliche Zeit verbringen sie in ihren Stammklassen von der 5. bis zur 11. Stufe.

„Jedes ukrainische Kind hat einen Mitschüler als Paten, der es unterstützt“, erklärt Antoni. Schon nächste Woche sollen zwei weitere Lehrerinnen anfangen. Die Kosten übernimmt der Träger.

Unterricht für ukrainische Kinder: Mangel an Personal und Räumlichkeiten an Schulen

In der Grundschule Planegg ist das anders: „Für eine Willkommensgruppe können wir nur eine bestimmte Anzahl an Stunden abrechnen“, erklärt Rektor Sebastian Körber. Um mehr Lehrkräfte einzusetzen, müsste er eine neue Gruppe einrichten. Doch dafür ist gar kein Platz. Schon jetzt werden Räume genutzt, die eigentlich für Projekt- und Forschungsarbeit gedacht waren. Auch das Pullacher Gymnasium musste schon ukrainische Kinder abweisen, weil es schlicht zu wenig Räume gebe, so Schulleiter Antoni.

Das Referat für Bildung und Sport versuche Kinder, die in ihrer Umgebung keinen Platz in einer Schule bekommen, mit einer zentralen Steuerungsgruppe zu verteilten, teilt Sprecherin Corinna Kreiler mit. Dafür seien die Schulen verpflichtet, alle Kinder, die sich für ein Willkommensangebot angemeldet haben, auf einer Plattform zu registrieren.



Viele Herausforderungen: Münchens Schulen müssen bürokratische Hürden meistern

Ein weiteres Problem: die Einstellung der Willkommenskräfte. „Ich habe erst kürzlich meinen Vertrag bekommen“, erzählt Natalia Melnyk, die Lehrerin aus Planegg. Dabei unterrichtet sie in der Grundschule schon seit März. „Gott sei Dank gibt es Leute, denen die Hilfe erstmal wichtiger ist als das Geld“, sagt ihr Chef Sebastian Körber. So arbeite Melnyks Kollegin für die Willkommensgruppen in Planegg – eine ukrainische Lehrerin, die selbst geflohen ist – derzeit noch ehrenamtlich.

Das Problem ist bekannt, bestätigt Schulamtsdirektor Barth. Weil die Willkommenskräfte eine Einstellung im öffentlichen Dienst erhalten, sei der bürokratische Aufwand hoch. So braucht es ein Führungszeugnis vom Einwohnermeldeamt, das genehmigt werden muss, bevor ein Vertrag ausgestellt wird. „Dann dauert es nochmal, bis die Stelle, welche die Gehälter auszahlt, alles eingerichtet hat“, sagt Barth.

Bürokratische Hürden beklagt auch Schmid vom MLLV. Er sagt: „Weniger Paragrafen dafür mehr Pragmatismus wäre gut!“ Zumal nach den Sommerferien neue Sorgen drohen: Nach drei Monaten sind Kinder in Deutschland schulpflichtig. Ob diese Pflicht auch von den Willkommengruppen abgedeckt wird, ist aber noch unklar. Melnyks hart erkämpfter Vertrag läuft daher im Juli schon wieder aus.

Willkommensklassen in München und Würmtal: Ukrainische Schüler ziehen positives Fazit

Von all dem wissen die ukrainischen Schüler derzeit nichts, sie fühlen sich wohl. „Super“, sei es in Planegg, findet die siebenjährige Kira und reckt die Daumen in die Höhe. „Hier sind alle so gutherzig“, ergänzt ihre Klassenkameradin Yeva. „Und in den Pausen dürfen wir raus auf die Wiese. In der Ukraine waren wir immer nur auf dem Flur.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.