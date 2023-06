Warum ein Verband 1500 Exemplare einer stark bedrohten Art in dem Gewässer aussetzt

Insgesamt 1500 Elritzen dürfen sich über ein neues Zuhause freuen. Sie wurden im Lußsee ausgewildert und sollen einen großen Beitrag zum Artenschutz beitragen.

Langwied ‒ Neue Bewohner tummeln sich seit Kurzem im Lußsee. Der Fischereiverband Oberbayern hat dort 1500 Elritzen ausgesetzt. Die Fischart ist in Bayern stark gefährdet. Daher züchtet der Verband die Tiere nach und versucht, sie in geeigneten Gewässern wieder anzusiedeln. „Wir hoffen, dass sich diese Jungfische in den nächsten Jahren im Lußsee zu stabilen und selbsttragenden Beständen entwickeln“, sagt Sprecher Patrick Mayr.

Die Elternfische stammten aus nah gelegenen Seen in Oberbayern. „So können wir gewährleisten, dass die Tiere auch genetisch bestmöglich auf das Gewässer eingestellt sind und sich zurechtfinden.“

Bereits im Vorjahr hat der Verband dort 1700 Elritzen freigelassen. Der Lußsee eigne sich wegen seiner Temperatur und seiner guten Wasserqualität gut, erklärt Mayr. Vor allem sauberes Wasser sei für die sechs bis acht Zentimeter großen Fische eine notwendige Voraussetzung. Deshalb werden sie oft auch zur Überwachung des Trinkwassers eingesetzt.

Ein weiterer Vorteil des Lußsees sei, dass ein großer Teil als Biotop ausgewiesen ist. „Insbesondere dort sind die Fische besonders gut geschützt und ungestört. Zudem gibt es sehr gute Plätze, wo sie sich verstecken und hoffentlich langfristig selbstständig fortpflanzen können“, sagt Mayr.

Die Elritzen spielen auch für die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel eine wichtige Rolle. Deren Larven müssen sich innerhalb von zwei bis drei Tagen an die Kiemen des Fisches hängen, um sich dort weiterentwickeln zu können.

Hilfe für Fische

Der Fischereiverband Oberbayern siedelt im Rahmen seines Artenhilfsprogramms Äschen in der Isar, Huchen in der Loisach oder Haseln in der Amper an. Rund 220 Mitgliedsvereine und Genossenschaften beteiligen sich da­ran. Es wurden bereits 350 000 Fische nachgezüchtet und ausgesetzt. Ziel ist es, ökologisch bedeutende Arten zu erhalten. In München ist der Verband nicht nur am Lußsee, sondern auch an der Isar, der Würm und dem Kalterbach in Norden aktiv. In Oberbayern sind in jedem Landkreis Gewässer mit dabei. Das aktuelle Programm läuft seit 2022 und ist auf sechs Jahre angelegt.