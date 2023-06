Höhe unterschätzt: Lastwagen aus Spanien bleibt in Unterführung in München stecken

Von: Sebastian Fuchs

Ein Lkw aus Spanien ist in einer Unterführung in München steckengeblieben. © Berufsfeuerwehr München

Ein spanischer Lkw ist in der Thalkirchner Straße in München in einer Unterführung steckengeblieben. Der Fahrer hatte die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt.

München ‒ Am Freitagmorgen ist ein Lastwagen in einer Unterführung in der Thalkirchner Straße in München stecken geblieben. Der mit Früchten beladene Lkw war auf dem Weg von der Großmarkthalle zu einer weiteren Abladefläche, berichtet die Feuerwehr.

Lastwagen bleibt in Unterführung in München stecken

Auf seinem Weg hatte der Lastwagen aus Spanien die erste Unterführung mit einer Höhenbegrenzung von 3,7 Metern noch erfolgreich passiert. Am Ende der zweiten Unterführung blieb er jedoch stecken. Der Kühlkofferraum des Fahrzeugs wurde dabei stark beschädigt.

Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte den Lkw-Fahrer völlig aufgelöst vor. Der aus Spanien stammende Mann sprach zudem kein Deutsch, was die Kommunikation über die Maßnahmen zur Befreiung des Sattelzuges nahezu unmöglich machte.

Lkw aus Spanien bleibt in Unterführung stecken: Feuerwehr München braucht Dolmetscherin

Einer der Feuerwehrmänner meldete daraufhin dem Einsatzleiter, dass seine Lebensgefährtin fließend Spanisch spreche. Die junge Frau konnte über ein Smartphone als Dolmetscherin helfen.

Nachdem die Situation nun besprochen werden konnte, machten sich die Einsatzkräfte an die Befreiung des Lastwagens. Die beschädigten Türen wurden mit Spanngurten gesichert. Anschließend wurde die Luft aus der Luftfederung und den Reifen gelassen, sodass das Fahrzeug langsam aus der Unterführung manövriert werden konnte.

