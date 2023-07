App statt Wartezeit ‒ Münchens IT-Referentin über digitale Tickets in der München App

Von: Kevin Wenger

Münchens IT-Referentin Laura Dornheim erklärt in der Hallo-Kolumne alle digitale Themen, die die Stadt und Leser beschäftigen. © Romy Ebert-Adeikis

Wer kostbare Zeit an den oftmals langen Kassenschlangen in München sparen will, kann seine Eintrittskarten vielerorts in der München App kaufen. Die IT-Referentin erklärt das Modell:

München ‒ Es ist wieder Sommer in der Stadt und umso höher das Thermometer klettert, umso länger werden die Schlangen vor den Freibädern. Die immer weiter und weiter steigenden Hitze-Temperaturen in den Griff zu kriegen, ist eine Mammutaufgabe für die gesamte Menschheit.

Die langen Schlangen hingegen können Sie ab sofort einfach wegklicken. Denn Tickets für die Münchner Bäder können Sie jetzt einfach in der München App kaufen. Und dann ganz entspannt an der Schlange vorbeischlendern, am Drehkreuz den QR-Code scannen und direkt ins kühle Nass springen (aber bitte das Handy vorher in den Spind einschließen!).



Digitale Tickets in der München App: Freibäder, Tierpark und mehr

Auch wenn Sie die Sommertage lieber in einem schattigen Museum verbringen oder mit der Familie in den Tierpark gehen können Sie sich mit der München App das Anstehen sparen. Die lange Schlange vor dem Tierpark war übrigens der Auslöser für den Familienvater und Stadtrat Florian Roth (Grüne), die Stadtverwaltung zu beauftragen, eine Ticket-App für die städtischen Freizeitangebote zu entwickeln. Deswegen sind nun auch nicht nur Einrichtungen, für die man ein Ticket kaufen muss, enthalten, sondern auch eine Vielzahl an kostenlosen Angeboten.



Sie wissen noch gar nicht, wo es am Wochenende hingehen soll? Dann lassen Sie sich doch vom vielfältig enthaltenen Veranstaltungsangebot inspirieren. Ob Schwimmbad, Sport im Park oder eines der vielen Open-Air-Konzerte in unserem schönen Olympiapark, die München App bringt Sie bestimmt auf gute Ideen. Also am besten gleich runterladen!

Fragen an Laura Dornheim Die Kolumne von Münchens IT-Referentin Laura Dornheim (Grüne) erscheint immer am letzten Mittwoch des Monats. Haben Sie Fragen? Senden Sie eine E-Mail an redaktion@hallo-muenchen.de.

