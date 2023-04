München als Modell-Stadt für kontrollierte Cannabis-Abgabe? ‒ Was die Rathauskoalition im Detail fordert

Von: Kristina Beck

Wird München Modell-Stadt für Cannabis-Legalisierung? © David Pichler/dpa

München soll Modell-Kommune für die legale Cannabis-Abgabe werden: Dafür setzen sich die Stadtratsfraktionen SPD/Volt und Die Grünen ‒ Rosa Liste in einem Antrag ein.

München ‒ Das Vorhaben einer kontrollierten Cannabis-Abgabe, das Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) in der vergangenen Woche präsentierte, wird hierzulande kontrovers diskutiert.

Die Stadtratsfraktionen Die Grünen ‒ Rosa Liste und SPD/Volt befürworten diesen Schritt und haben nun in einem gemeinsamen Antrag vorgeschlagen, dass München sich als Modellkommune für die kontrollierte und lizenzierte Abgabe von Cannabis bewerben solle.

Die Parteien fordern, dass sich die Stadt sich als Modellregion für die Testphase bewirbt. Die SPD/Volt-Fraktion wolle auf diesem Weg die Bevölkerung eng einbeziehen. Zur Unterstützung solle das Gesundheitsreferat eine Umfrage zum Thema „Cannabis“ und der anstehenden Legalisierung in der Stadtbevölkerung durchführen, „, damit Informations- und Hilfeangebote den Bedarfen der Bürger*innen entsprechen“.

Wichtig ist es, Konsument*innen und vor allem auch Jugendliche bestmöglich zu schützen.

Der Rathauskoalition begründet den Antrag folgendermaßen: Zum einen sei der eingeschlagene Weg zur Legalisierung von Cannabis richtig: „München sollte hier mitgehen und mit einer eigenen Initiative unterstützen.“ Zum anderen erwarten sie die Entlastung von Polizei und eine Entkriminalisierung von Konsumenten.

„Dies wird zur Folge haben, dass Polizei und Staatsanwaltschaften entlastet werden, der Anbau von Cannabis kontrolliert und gesundheitlich verträglicher möglich ist und damit vor allem die Bevölkerung besser geschützt wird“, heißt es im Antrag.

Sicherheit und Schutz stehen im Vordergrund

Sicherheit und Schutz sehen die Parteien als zentral an: „Die Legalisierung entkriminalisiert sie, kann anderen hochgefährlichen und illegale Konsumformen vorbeugen und dient dem Gesundheitsschutz sowie dem Schutz der Jugend. Der illegale Drogenhandel wird zurückgedrängt, was wiederum zu mehr Sicherheit in der Stadt beiträgt. Damit wird die bisherige tolerante Drogenpolitik Münchens fortgeführt.“

Grünen-Stadträtin Angelika Pilz-Strasser unterstreicht diesen Standpunkt: „Damit wird der Genuss sicherer und der Schwarzmarkt wird austrocknen. Als Modellkommune unter wissenschaftlicher Begleitung wird München zeigen können, wie die Lieferketten funktionieren und wie Jugendliche und Kinder am besten geschützt werden können.“

