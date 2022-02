Lego kündigt große Eröffnung in München an ‒ Deutschlands größter Store soll in der Innenstadt entstehen

Von: Jonas Hönle

Teilen

In der Innenstadt von München soll der größte Lego-Store in Deutschland eröffnen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

In der Innenstadt von München soll der größte Lego-Store in Deutschland entstehen. Der Bauklötzchen-Konzern kündigt die Eröffnung noch für das Jahr 2022 an.

Das Spielverhalten hat sich in der Corona-Pandemie stark verändert. Während Quarantäne, Isolation oder ausgefallenem Unterricht sehnen sich Kinder, aber auch Erwachsene, nach einem Zeitvertreib.

Bei Lego hat sich das im vergangen Jahr in den Zahlen bemerkbar gemacht. Die Verbraucherumsätze seien in Deutschland um 7,5 Prozent geklettert, sagte die Deutschland-Chefin des dänischen Bauklötzchen-Herstellers, Karen Pascha-Gladyshev.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Auch hatte Lego im vergangen Jahr ein Krankenhaus als Highlight im Sortiment. „Wir betreiben viel Forschung, um zu verstehen, was unsere Zielgruppe zum jetzigen Zeitpunkt interessiert“, sagte Pascha-Gladyshev.

Krankenhaus ist wie Polizeistation oder Feuerwehr ein Evergreen. Aber wenn man heutzutage mit Kindern Studien macht, kommt immer mehr Krankenschwester und Arzt als Held.

Eröffnung in München angekündigt - Der größte Lego-Store in Deutschland soll in der Münchner Innenstadt entstehen

Doch nicht nur der Onlinehandle wachse, sondern auch die Zahl der Filialen. Das Einkaufserlebnis im Spielwarengeschäft bleibe auch in Zukunft wichtig, sagte Pascha-Gladyshev.

Sie kündigte für die zweite Jahreshälfte die Eröffnung des bisher größten deutschen Lego-Store in der Innenstadt von München an.

Bei CityPartner, der branchenübergreifenden Vereinigung der Unternehmen der Münchner Innenstadt, wird die Ankündigung ausdrücklich begrüßt. Die Entscheidung zeige, das selbst für einen Weltkonzern und trotz des Onlineangebots das Einkaufserlebnis im stationären Einzelhandel auch in Zukunft wichtig bleibt.

Zudem stärke ein solches Highlight, zusammen mit den Münchner Traditionshäusern, den Warenhäusern und Fachgeschäften der City, die Angebotsvielfalt und somit die Attraktivität der Münchner Innenstadt.

Die Entscheidung, den größten LEGO-Store in Deutschland in der Münchner Innenstadt zu realisieren, bedeutet zudem, dass gerade in der Münchner Innenstadt besondere Potenziale und (Zukunfts-)Chancen gesehen werden. Dies zeigte zuletzt z.B. auch die Entscheidung von adidas, den europaweit ersten Terrex-Outdoor-Laden ebenfalls in der Münchner Innenstadt in der Sendlinger Straße zu eröffnen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de