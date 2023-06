Nach Neubauplänen in der Christophstraße erkrankt dort ein Baum

Von: Gabriele Winter

Die Ulme in der Christophstraße 9 machte laut Anwohnern letztes Jahr noch einen gesunden Eindruck – bevor zwei Männer sie im März radikal gestutzt haben. © M. Kraus

Wurde im Lehel ein Baum für ein Neubauprojekt absichtlich getötet? Nach den Plänen für einen Neubau erkrankte eine gesunde Ulme plötzlich...

Lehel ‒ „Mein Freund der Baum ist tot – er fiel im frühen Morgenrot“, sang einst die Schlagersängerin Alexandra. Zwar steht die Ulme in der Christophstraße 9 noch, doch sie stirbt gerade einen langsamen, wenn auch nicht unbedingt natürlichen Tod. Zumindest vermuten sowohl die Nachbarn als auch der Bezirksausschuss Altstadt-­Lehel, dass der schlechte Zustand des Baumes mutwillig herbeigeführt wurde.

„Wir wissen alle, wie man einen Baum tötet“, meinte der stellvertretende BA-Vorsitzende Wolfgang Püschel (SPD). Vermeintliche Beweise liegen ebenfalls vor: Die Anwohnerin Manola Kraus hat von ihrem Balkon fotografisch dokumentiert, wie der Baum im März noch von zwei Männern radikal gestutzt wurde – obwohl da bereits Schonzeit für die Bäume herrscht und die Ulme schon im Herbst beschnitten worden war.

Mord an Ulme? - Bürger hegen Verdacht

Wer macht denn so etwas? Beauftragt wurden die beiden Ulmen-­Beschneider den Nachbarn zufolge angeblich von den neuen Eigentümern des Grundstücks. Die planen dort, eine Luxusimmobilie mit Ladenflächen im Erdgeschoss und Tiefgarage zu errichten.



„Die jetzt abgestorbene Ulme war vor einem Jahr noch gesund“, meint Kraus. Sie lebt seit 26 Jahren in der Christophstra­ße 9 und hat – wie alle anderen Nachbarn – im Januar wegen des Luxusumbaus eine Kündigung erhalten.



Stefanie Wagner-Schroiff (FDP) aus dem Unterausschuss Planen, Bauen, Wohnen forderte daher: „Man muss das untersuchen, sonst wird das oft passieren.“ Der Bezirksausschuss hat sich jedenfalls nun an die Lokalbaukommission (LBK) und die Untere Naturschutzbehörde gewandt. In der LBK will man die Umstände des Ulmentodes genauer prüfen, kündigt Sprecherin Karolina Gampenrieder auf Hallo-­Anfrage an.

