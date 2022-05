Anliegen aus der Bürgerversammlung: Tempo 30 im Lehel

Von: Kassandra Fischer

Teilen

Entlang der Thierschstraße gilt derzeit stellenweise Tempo 50, stellenweise Tempo 30. © Kassandra Fischer

Die Stadtverwaltung hat den Antrag aus der Bürgerversammlung auf Tempo 30 im Lehel abgelehnt - Die Lokalpolitiker fordern zumindest eine temporäre Umsetzung.

Lehel - Die Bürgerversammlung unterstützte sein Anliegen mehrheitlich. Bereits vor rund einem Jahr forderte Ulrich Karpf, dass entlang der Thierschstraße, zwischen Maxmonument und Isartor, durchgehend Tempo 30 gelten soll. Beim örtlichen BA erkundigte er sich nun, was daraus geworden ist – eine offizielle Rückmeldung habe er bislang nämlich nicht bekommen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Stadt lehnt Anliegen aus der Bürgerversammlung ab: Kein Tempo 30 im Lehel

Zunächst die Ernüchterung: Dem Lokalgremium lag die Stellungnahme des Mobilitätsreferenten zwar bereits vor. Darin wurde jedoch ausführlich erläutert, warum die geforderte Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit nicht möglich sei. Das gehe nur, „wenn eine erhebliche Gefahrenlage besteht“. Im Abschnitt zwischen Mariannen- und Obermaierstraße sei das 2019 umgesetzt worden. Für die übrigen Abschnitte der Thierschstraße treffe die Ausnahme nicht zu. Auch eine signifikant erhöhte Unfalllage sei nicht zu verzeichnen und über den Verkehrslärm sei ebenfalls keine Rechtfertigung möglich.



Antragsteller Karpf beharrte jedoch weiterhin auf seiner Argumentation, mit der er im Juli 2021 die Mehrheit der Bürgerversammlung überzeugte. Weil erst Tempo 50, dann für einen kurzen Bereich Tempo 30 und anschließend wieder Tempo 50 gelte, würden viele Autofahrer die kurzweilige Beschränkung missachten „und einfach durchrauschen, anstatt herunterzubremsen“.



Tempo 30 im Lehel: BA fordert zumindest temporäre Umsetzung bis Abschluss der Bauarbeiten

Unterstützung für sein Anliegen, das er wiederholt vorbrachte, fand er im Lokalgremium – zumindest zeitlich beschränkt. Schon im April hatte der BA die Verwaltung aufgefordert, temporär – während den Bauarbeiten im Bereich Ludwigsbrücke/Zweibrücken- und Steinsdorfstraße (siehe Kasten) – die Geschwindigkeit entlang der Thierschstraße auf 30 zu reduzieren.

Als Grund nannten die Lokalpolitiker ein stark erhöhtes Aufkommen von Schleichverkehr, was auch den Schulweg aus dem Lehel in die Grundschule Herrnstraße gefährlicher machen würde. Dass es gerade für Schulkinder „eine schwierige Situation“ darstelle, bestätigte auch BA-Mitglied Philippe Louis (Grüne) noch einmal in der jüngsten Gremiumssitzung.

Baustellen im Umgriff Das Baureferat setzt derzeit die Ludwigsbrücke in mehreren Bauphasen instand. Die Hauptarbeiten sollen bis Ende 2022 dauern. Währenddessen wird der Fußgänger- und Radverkehr auf Behelfsbrücken geführt. Diese sollen bis zum voraussichtlichen Rückbau Ende 2023 nutzbar bleiben. Entlang der Zweibrückenstraße führen die Stadtwerke zudem Gleis- und Fernkältebauarbeiten gefolgt von Straßenbauarbeiten durch. Noch bis 2023 verbleibt deshalb zwischen Steinsdorf- und Thierschstraße eine Spur je Fahrtrichtung neben der Baustelle.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.