Lehrer am Limit: München-Zahlen zum Schulanfang

Von: Ursula Löschau, Marie-Julie Hlawica

Teilen

Der Lehrerverband fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Fachkräfte. © BLLV

Kritik des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands zum Schulstart: Quereinsteiger müssen Stundenplan absichern ‒ 36-Punkte-Plan vorgelegt.

München ‒ 26.000 Schüler mehr als im Jahr zuvor starten zum neuen Schuljahr in den bayerischen Grund- und Mittelschulen. Gleichzeitig meldet das Kultusministerium 3400 neue Referendare und 600 Quereinsteiger und nennt damit die Unterrichtsversorgung „solide“.

Allein in München sollen rund 300 sogenannte Unterstützungskräfte dafür sorgen, dass die Stundenpläne erfüllt werden können. Für Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), sind das alles andere als gute Neuigkeiten. Sie sagt: „So kann das nicht weiter gehen.“

Kritik des BLLV: Lehrer sind am Limit ‒ Fachkräfte fehlen

In einem 36-Punkte-Plan fordert sie mit ihren Kollegen Besserung von der Staatsregierung, und zwar sofort. Es fehle hinten und vorne an fertig ausgebildeten Fachkräften. Und die, die bereits seit Jahren zuverlässig Bildungsarbeit leisten, seien am Limit.

So würden sich aktuell vier Juristen beim BLLV um die Arbeitsunfähigkeit von Pädagogen kümmern, die körperlich und seelisch mit ihren Kräften am Ende seien. Fleischmann warnt: „Nicht noch mehr Lehrer dürfen verloren gehen.“

Die Schul-Realität sei ernüchternd. Längst ginge es oft nur noch um Betreuung, „irgendwie durchzukommen und im schlimmsten Fall als einzige Lehrkraft drei Klassen auf einmal in der Aula zu bespaßen, wenn Kollegen ausfallen“.



Fazit des BLLV: „Nur ein starker Lehrer ist ein guter Lehrer.“

Dabei gäbe es seitens der Regierung den Anspruch an hohe Bildungsqualität und deren Steigerung. „Unmöglich“, wettert Fleischmann. Die geforderten Qualitätskriterien könnten auch mit Quereinsteigern nicht erfüllt werden. Fachkräfte würden sich fragen: „Warum habe ich das eigentlich studiert, wenn anscheinend irgendwer den Job auch machen kann?“



„Profis stärken“ lautet die zentrale Forderung des BLLV, unter anderem durch bessere Arbeitsbedingungen. Denn, so ihr Fazit: „Nur ein starker Lehrer ist ein guter Lehrer.“

Lage in München An den 185 staatlichen Grund- und Mittelschulen in München beginnt am Dienstag, 12. September, für insgesamt 59.877 Buben und Mädchen wieder der Unterricht. Das sind 1,15 Prozent mehr als im vorigen Schuljahr (59.195 Schüler). 12.141 Münchner Kinder werden heuer nach Informationen des Staatlichen Schulamts eingeschult. Sie bilden zusammen 518 Klassen. Im Vorjahr waren es 12 127 Schulanfänger in 528 Klassen. Um die knapp 60.000 Grund- und Mittelschüler kümmern sich 5128 Lehrkräfte. Zudem wurden vor allem für Fächer wie Kunst, Musik und Sport etwa 300 Unterstützungskräfte eingestellt. München profitiere von den Studierenden, die sich für eine praktische Tätigkeit in ihrem zukünftigen Berufsumfeld interessierten, berichtet die fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamts, Bettina Betz.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.