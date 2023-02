Einwohnerversammlung in der Lerchenau: Wunsch nach Sommerstraße und Verlegung von Problem-Bushaltestelle

Von: Benedikt Strobach

Duygu Brandstetter will die Ebereschenstraße temporär zur Sommerstraße machen – als Pilotprojekt für den 24. Bezirk. © Benedikt Strobach

Auf der Einwohnerversammlung in der Lerchenau gibt es einige Brennpunkte zu besprechen. Was die Bürger stört, welche Lösungen sie vorschlagen und was sie sich wünschen:

Lerchenau ‒ Zwischen Lerchenauer und Waldmeisterstraße ist die Ebereschenstraße nur nach Osten befahrbar, es gilt Tempo 30. Nur: „Daran hält sich leider kaum jemand“, findet Anwohnerin Duygu Brandstetter. „Kinder trauen sich so nicht zum Spielen vor die Haustür.“ Auch die Nachbarschaftsbeziehungen leiden darunter. „Man kennt sich nicht wirklich, hat auch keinen Raum, sich zu unterhalten“, sagt die Lerchenauerin. Das will sie ändern: Per Antrag fordert sie, den Abschnitt der Ebereschenstraße temporär in eine Sommerstraße umzuwandeln.

„Früher gab es hier Sommerfeste“, erklärt Brandstetter. Heute sei die Lerchenau zerfressen von Verkehr. „Hier in der Umgebung gibt es keine Spielplätze.“ Kinder blieben daher eher zu Hause.



Einwohnerversammlung Lerchenau: Sommerstraßen in äußere Stadtbezirke holen

Außerdem will Brandstetter zeigen: Sommerstraßen seien kein Innenstadt-Privileg. „Die Bezirke am Stadtrand verzichten eher darauf, Anwohner wissen teils nichts von dem Programm.“ Die Nachbarn habe die Anwohnerin bereits befragt, erste Ideen für die Umsetzung gesammelt. Autos möchte sie nicht verbannen. „Wir wollen durch den verkehrsberuhigten Bereich einen sicheren Begegnungsraum schaffen.“



Ihr Antrag wird als eine von zwei Forderungen in einer Einwohnerversammlung für Anrainer der Ebereschen- sowie der Robinienstraße am heutigen Mittwoch, 1. Februar, ab 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Agnes, Waldmeisterstraße 34, besprochen. Beim Termin wird ein Vertreter des Mobilitätsreferats anwesend sein. Eine Sprecherin erklärt auf Hallo-­Anfrage: „Im Laufe des Februars und März’ werden die Vorschläge der Bezirksausschüsse geprüft und beurteilt.“

Zur Ebereschenstraße könne man noch nichts sagen, da sich noch nicht alle Gremien zu den Sommerstraßen geäußert hätten. Anvisiert sei wieder, insgesamt zehn Straßenabschnitte umzugestalten. Brandstetter möchte beim Termin auch den Kindern das Wort geben. „Wir wollen eine gemeinsame Lösung für beide Anliegen finden.“

Einwohnerversammlung Lerchenau: Sorgt neuer Bus-Verlauf für Ruhe?

Seit zwei Jahren leiden die Anwohner der Robinienstraße unter Lärm. Zum Jahreswechsel 2020/21 wurde nämlich die Bushaltestelle Robinienstraße der Linien 60 und N76 ein Stück nach Osten verlegt – direkt vor die Eingänge einiger Häuser (Foto). Nun fordert eine Anwohnerin bei der Einwohnerversammlung am heutigen Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Agnes, Waldmeisterstraße 34, die Haltestelle zu verlegen und den Verlauf der Linien zu ändern.



Denn es gibt viel Ärger. „Die Fahrgäste warten direkt vor unserer Tür, schauen in unsere Häuser, beschädigen unseren Zaun oder vermüllen alles“, erklärt die Nachbarin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Außerdem blockierten die Wartenden die Eingänge – und reagieren auf Bitten unverschämt. „Mir wurde einmal gesagt ‚so dick bist du doch nicht, da kommst du schon durch‘, als ich um Platz bat“, berichtet sie.



Anwohner beklagen sich über Lärm nachts an der Haltestelle „Robinienstraße“, entweder durch Partys oder lange haltende Busse. © Benedikt Strobach

Hinzukomme, dass die Nachtlinie dort oft minutenlang mit laufendem Motor halte. „Wir messen regelmäßig zwischen 64 und 82 Dezibel“, sagt ein weiterer Anwohner. Und wenn nachts kein Bus komme, würden die Leute an der Haltestelle feiern. „Dann landen auch mal Flaschen oder Müll in unseren Gärten.“

Die Anwohner haben auch einen Vorschlag: Der Bus könnte über die Lerchen-, Tagetes- und Waldmeisterstraße durch das Gewerbegebiet fahren. Ein neuer Halt könnte auf Höhe des Rewe-Markts eingerichtet werden. Zum Thema werde ein Vertreter der MVG bei der Einwohnerversammlung anwesend sein, kündigt Sprecher Maximilian Kaltner an. Im Vorfeld möchte man jedoch noch nichts dazu sagen.

