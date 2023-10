Medienbericht aus England: FC Liverpool hat Interesse an Leroy Sané vom FC Bayern München

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Leroy Sané vom FC Bayern München ist aktuell in Topform ‒ und im Visier des FC Liverpool? © dpa/Sven Hoppe

Laut eines Medienberichts zeigt der FC Liverpool Interesse an Leroy Sané vom FC Bayern München. Der deutsche Nationalspieler ist aktuell in Topform.

München ‒ Leroy Sané ist beim FC Bayern München aktuell in Topform: Sechs Tore in sieben Bundesliga-Partien und ein Treffer bei zwei Einsätzen in der Champions League bestätigen das. Der deutsche Fußball-Rekordmeister möchte auch deswegen gerne vorzeitig den Vertrag des deutschen Nationalspielers (noch bis 30. Juni 2025) verlängern. Nun könnten die Verhandlungen aber spannend werden: Laut eines Medienberichts aus England soll der FC Liverpool Interesse an Sané zeigen.

+++Nach KVR-Verbot: Polizei löst pro-palästinensische Versammlung in München auf ‒ Personen festgenommen +++

Medienbericht aus England: Liverpool-Interesse an Leroy Sané vom FC Bayern München ‒ Nationalspieler als Salah-Ersatz?

Laut des Berichts der britischen Zeitung Mirror seien die „Reds“ nach einem möglichen Ersatz für Sturmstar Mohamed Salah, sollte dieser im Sommer 2024 nach Saudi-Arabien wechseln. Bereits im vergangenen Transferfenster hatte der Verein Al-Ittihad heftig um den Ägypter geworben. Rund 150 Millionen Pfund soll der Klub aus Saudi-Arabien geboten haben. Salah blieb jedoch in England. Ob dies aber auch im kommenden Sommer so sein werde, scheint man sich in Liverpool wohl nicht sicher.

+++ Nach sexuellem Übergriff auf 19-Jährige und Schlägerei auf offener Straße: Polizei verhaftet 37-jährigen Mann +++

Daher stehe nun laut Medienbericht Sané auf der Wunschliste des Vereins von Trainer Jürgen Klopp. Bereits früher gab es Interesse am deutschen Nationalspieler aus Spanien, sowohl von Real Madrid als auch vom FC Barcelona. Laut Mirror sei Liverpool nun sogar bereit, eine neue Rekordablöse für Sané zu zahlen, der laut der Zeitung das „Nummer-Eins-Ziel“ des Vereins sei.

+++ Bezahlbares Wohnen für Senioren: 18 neue Standorte in München vorgesehen +++

Ob sich der FC Bayern auf ein Angebot, sofern denn eines kommt, einlässt, kann derzeit nicht gesagt werden. Der 27-jährige Sané hat bereits Erfahrung in der Premier League: Vor seinem Wechsel an die Isar im Juli 2020 spielte er knapp vier Jahre für Manchester City.

+++ „Ramadama“ der Isar-Fischer in München: hunderte Kilogramm Müll und sogar Fahrzeuge aus Fluss geangelt +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.