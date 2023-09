München: Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren Straße vor Polizeiinspektion in Giesing

Von: Sebastian Fuchs

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Donnerstag eine Straße vor Polizeiinspektion in Giesing. © Letzte Generation

Die „Letzte Generation“ blockiert eine Straße gegenüber der Polizeiinspektion in Giesing. Einige der Aktivisten wurden erst am Dienstag aus dem Gefängnis entlassen.

München ‒ Am Donnerstagvormittag haben mehrere Aktivisten die Abfahrt von der Chiemgaustraße auf die Tegernseer Landstraße blockiert. Das teilten die Klimaaktivisten in einer Pressemitteilung mit. Sie befänden sich demnach gegenüber der Polizeiinspektion in Giesing.

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren Straße vor Polizeiinspektion in Giesing

Es seien auch Personen unter ihnen, die erst am Dienstag aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim entlassen wurden.

Die Aktivisten wollen mit der Aktion ein Zeichen setzen: „Friedliche Protestierende wegsperren, löst den politischen Konflikt nicht. Wenn die Politik will, dass die Proteste enden, muss sie ihrer Pflicht nachkommen und die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch nach der IAA Mobility kehrt in München also keine Ruhe ein. Zum Ende der Messe hatten IAA-Gegner massive Kritik am Verhalten der Polizei geäußert. Ein Beamter hätte einem Aktivisten demnach sogar ein Ohr abgeschlagen.

