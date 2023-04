Bücherschrank in Lochhausen nun offiziell eröffnet: Wo der Schrank zu finden ist

Ort zum Austausch

Lochhausen hat nun einen eigenen Bürgerschrank. Schon 2021 kämpften Bürger für diesen Ort des Austauschs. Wo der Schrank steht...

Update: 26. April 2023: Lesestoff für Lochhausen

Lochhausen ‒ Ab sofort gibt es auch in Lochhausen einen Bücherschrank. Er wurde am vergangenen Freitag an der Ecke Schussenrieder Straße/Schubinweg offiziell in Betrieb genommen. Zur Eröffnung las der Aubinger Autor Werner Dilg aus seinen Kinderbüchern. Vor eineinhalb Jahren hatte die Bürgervereinigung Lochhausen-Langwied dem Bezirksausschuss den Vorschlag gemacht. Dieser unterstützte die Idee von Anfang an und übernahm die Kosten von 10 400 Euro.

BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) begrüßte den neuen Treffpunkt in Lochhausen, der Raum biete für Begegnungen und regen Austausch von Büchern und Gedanken. Damit das reibungslos funktioniert, kümmert sich ein Team von Freiwilligen der Bürgervereinigung und der katholischen Pfarrbücherei ehrenamtlich darum, den Schrank zu pflegen und auf einen einwandfreien Inhalt zu achten. „In Aubing funktioniert das Angebot schon hervorragend“, erklärte Kriesel bei der Einweihung.

Ursprungsmeldung vom 18. Dezember 2021

Lochhausen - Auf dem Quartiers­platz an der Ecke Schubinweg und Schussenrieder Straße in Lochhausen soll bald ein Bücherschrank stehen.

Die örtliche Bürgervereinigung hatte dies erfolgreich beim Bezirksausschuss beantragt. „Ich nutze die Bücherschränke selbst. Sie sind eine super Einrichtung“, sagt Initiatorin Kathrin Gobitz-Pfeifer. Doch derzeit muss sie dafür nach Aubing oder Pasing fahren.

Auf dem zentralen und neu geschaffenen Quartiersplatz wäre ein idealer Standort. Der Schrank sei dort gut erreichbar und behindere niemanden.

Dem Stadtteil werde zudem ein Angebot gut tun, das zum Austausch und zum Verweilen einlädt, meint der Vorsitzende der Bürgervereinigung Jürgen Umseher. „Dort kann ein Ort der Einkehr entstehen und Lochhausen hätte endlich einen Treffpunkt.“

Um den Schrank kümmern werden sich die Pfarrbücherei St. Michael und ehrenamtliche Paten. Rund 400 Bücher sollen darin Platz finden. Außerdem werde es eine Vitrine geben, in der zusätzlich Plakate oder Ankündigungen aufgehängt werden können.

Rund 10. 500 Euro kostet der Schrank. Ein Viertel davon will die Bürgervereinigung übernehmen. Der Rest soll aus dem Stadtbezirksbudget kommen.

