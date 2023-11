Eine Gruppe Lochhauser teilt sich Hennen und sucht Mitstreiter – wie das Projekt funktioniert

Von: Andreas Schwarzbauer

Im Lochhausen gibt es ein Hühner-Leasing, das heißt, dass sich eine kleine Gruppe die Tiere teilen. Das Sharing-Projekt sucht noch Mitstreiter.

Lochhausen ‒ Gackernd laufen Berta, Ella-Donna und Lady Gaga durch den Garten von Karl Mandl, scharren in der Erde oder picken Körner auf. Jeden Morgen gibt Mandl den drei Zwerghennen Futter und Wasser, mindestens alle zwei Tage mistet er den Stall aus – allerdings nur drei Wochen lang. Dann wandern die Tiere weiter, denn die Hühner teilen sich mehrere Lochhausener.

„Ich wollte schon immer eigene Hühner haben, aber unser Garten ist dafür auf Dauer zu klein“, sagt Initiatorin Ines Allinger. Weil die Tiere viel im Boden scharrten, würden sie den Rasen langfristig komplett zerstören. Deshalb beschloss Allinger vor drei Jahren, ein Sharing-Projekt ins Leben zu rufen. Schnell fand sie Mitstreiter. „Ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht“, sagt Mandl. Die Gruppe ließ einen mobilen Hühnerstall auf Rädern anfertigen, mit dem die Tiere problemlos transportiert werden können. Sie kaufte drei Hennen und meldete diese behördlich an. Seitdem läuft ihr „Picka-Projekt“, das nach dem Huhn aus einem Gedicht des Kinderautors Josef Guggenmos benannt ist.

„Wenn ich den Hennen zuschaue, entspannt mich das total. Außerdem lernen Kinder, wie das Hühnerleben wirklich funktioniert“, sagt Allinger. Durch die Tiere habe man zudem einen Anlass, Zeit im Freien zu verbringen. Dennoch seien sie pflegeleicht. „Sie machen ihr eigenes Ding und brauchen keine Zuwendung.“ 15 bis 20 Minuten pro Tag müsse man für die Versorgung aufwenden. Ein weiterer Vorteil seien die frischen Eier, die die Hennen außerhalb der Mauserzeit legen.

Derzeit beteiligen sich vier Parteien. „Zwei freie Plätze für Leute aus Lochhausen und Umgebung hätten wir noch“, sagt Allinger. Wer mitmachen will, sollte einen etwa 25 Quadratmeter großen Garten haben. Jedes Mitglied zahlt einen Startbeitrag von 50 Euro sowie 10 Euro für jede Woche, in denen die Tiere dort sind. Dafür erhält man neben dem Stall auch Futter, Einstreu, Geflügelnetze, eine Tränke und Schüsseln.

Kontaktinfo

Wer mitmachen will, kann sich per E-Mail an pickaprojekt@gmx.de wenden.