Nach acht Jahren nimmt Sarah Fischer-Röhrl neue Herausforderung an

Von: Andreas Schwarzbauer

An der Giggenbacherstraße in Lochhausen baut die Kirche nun neu. Dieses Großprojekt beschäftigte Sarah Fischer-Röhrl während ihrer Amtszeit intensiv. © Andreas Schwarzbauer

Nach über acht Jahren bekommt die Himmelfahrtskirche eine neue Pfarrerin. Sarah Fischer-Röhrl gibt ihre Stelle auf, um Seelsorgerin zu werden. Wer ihre Nachfolgerin wird:

Lochhausen / Pasing ‒ Die Himmelfahrtskirche bekommt eine neue Pfarrerin. Die bisherige Amtsinhaberin Sarah Fischer-Röhrl verlässt nach achteinhalb Jahren die Gemeinde und wird ab September Seelsorgerin im Augustinum-Seniorenheim Neufriedenheim in Hadern. Fischer-­Röhrl war für die Zweigstelle St. Bartimäus in Lochhausen, aber auch für Gottesdienste in Pasing zuständig. „Pfarrer sollen etwa alle zehn Jahre ihren Posten wechseln und die Stelle im Augustinum hat mich angesprochen, weil ich mich dort auf die Seelsorge konzentrieren kann“, erklärt sie.

Der Abschied fällt ihr nicht leicht: „Ich merke schon, dass ich traurig werde, denn ich bin sehr vertraut mit allem.“ Vor allem die Gemeindemitglieder wird sie vermissen. „Die Himmelfahrtskirche hat höchst engagierte Ehrenamtliche, die immer angepackt haben, wenn es notwendig war.“ Besonders gerne erinnert sie sich an große Veranstaltungen wie die Waldweihnacht in der Aubinger Lohe, die ökumenischen Feiern oder die Kantatengottesdienste in Pasing. Auch Taufen, Konfirmationen und Hochzeiten haben ihr viel Spaß gemacht. Das werde im Seniorenheim wegfallen, bedauert Fischer-Röhrl.



Abschied von Pfarrerin Sarah Fischer-Röhrl: Alles neu?

Ein Großprojekt ihrer Amtszeit war das Gemeindezentrum St. Bartimäus an der Giggenbacherstraße. „Seit ich da bin, haben wir überlegt, was wir mit den alten Räumen machen sollen. Ich bin froh, dass wir nun eine gute Möglichkeit gefunden haben.“ Die Kirche hat das alte, sanierungsbedürftige Gebäude abgerissen und baut dort derzeit vier neue Häuser mit einem Veranstaltungssaal sowie Wohnungen für sozial bedürftige Frauen. „Es ist eine schöne Chance, dass der Außenstandort wieder lebendiger wird“, sagt sie.

Auch an der Himmelfahrtskirche an der Marschnerstraße erlebte Fischer-Röhrl viel Umbruch mit: Etwa ein Jahr lang wurde das Gotteshaus saniert. Zudem soll auch dort ein neues Gemeindezentrum entstehen. Doch diesen Neuanfang wird Fischer-­Röhrl nicht mehr begleiten. Stattdessen wird ihre Nachfolgerin Charlotte Merget-­Fell gefordert sein. Diese absolvierte ihr Vikariat, also ihre Ausbildung zur Pfarrerin, in Neufahrn und wird am 1. September an der Himmelfahrtskirche beginnen.

Abschiedsgottesdienst Der Abschiedsgottesdienst für Pfarrerin Sarah Fischer-Röhrl findet mit Dekan Christoph Jahnel am Samstag, 15. Juli, ab 15 Uhr in der Himmelfahrtskirche, Marschner­­straße 2, statt.

