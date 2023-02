„Winzerer Fähndl“ baut Schießsporthalle in Lochhausen und schafft nicht nur Heimat für sich

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Vertreter der vier Schützenvereine freuen sich über ihre neue gemeinsame Anlage. © Andreas Schwarzbauer

Die „Winzerer Fähndl“ haben in Lochhausen eine neue Schießsporthalle eröffnet und weitere Vereine auf ihr Gelände aufgenommen. So soll ein intensiver Austausch angeregt werden...

Lochhausen ‒ Gleich vier Schützenvereine haben in Lochhausen eine neue Heimat gefunden. Die Armbrustschützengilde „Winzerer Fähndl“ hat auf ihrem Gelände in der Aubinger Lohe ihre Freiluftanlage in ein überdachtes und beheizbares Schießsportzentrum umgebaut. „Wir wollten eigentlich für uns eine Möglichkeit schaffen, witterungsunabhängig zu trainieren. Aber als wir mitbekommen haben, dass es für die anderen Schützenvereine aus der Umgebung Kündigungen gehagelt hat, haben wir sie mit eingeplant“, sagt Gildenmeister Klaus Feierlein.

Die Schützengesellschaften (SG) Lochhausen, Langwied und Deutsche Eiche mussten ihre angestammten Wirtshäuser im Stadtteil verlassen. Teils wurden die Räume anders genutzt, teils abgebrochen. Die Schützen kamen interimsmäßig bei anderen Vereinen in Gröbenzell, Neuaubing und Pasing unter. „Wir waren teilweise weit weg von der Heimat“, sagt der Sportleiter der Lochhausener, Manfred Miedaner.

Nicht alle Mitglieder hätten den Umzug mitgemacht. Werbung für den Verein zu machen, sei dort ebenfalls schwierig gewesen. „Wir konnten keinen Tag der offenen Tür machen, weil wir nur zu Gast bei der Konkurrenz waren“, erklärt der Schützenmeister der SG Deutsche Eiche, Hubert Grillenberger.



Neue Heimat für Schützenvereine: Mitglieder werben

Umso glücklicher sind alle drei, dass sie nun beim „Winzerer Fähndl“ einziehen können. „Wir sind aus der Diaspora zurückgekehrt und können mit der neuen Anlage jetzt wirklich werben“, sagt Grillenberger. Das sei eine große Chance, denn Lochhausen bekomme derzeit viele neue Einwohner.



Auf der neuen Anlage stehen insgesamt 15 Schießstände zur Verfügung. Zehn davon sind sowohl für Armbrust- als auch für Luftgewehr- und Luftpistolenschützen geeignet. Die Nutzer können dort je nach Disziplin auf Ziele in zehn oder 30 Meter Entfernung schießen. Es sind elektronische Schießstände, an denen auch die Größe und Art der Zielscheibe eingestellt werden kann. Bei ihrem Faschingsschießen musste die SG Deutsche Eiche beispielsweise eine Dartscheibe treffen.

Die persönliche Statistik jedes Schützen ist auf den neuen Geräten hinterlegt. Die Treffer können zudem für Zuschauer auf einen Bildschirm im Schützenheim übertragen werden. Des Weiteren können die Mitglieder auch mit dem Lichtgewehr, einer Laserwaffe, üben. Dies sei vor allem für die Jugendarbeit wichtig, denn wer jünger als zwölf Jahre ist, darf noch kein Luftgewehr nutzen.



Neue Heimat für Schützenvereine: Austausch und gegenseitige Hilfe

Neben der Halle mit den Schießständen haben die Schützen auch die Elektrik sowie das Heiz- und Lüftungssystem erneuert. In einem Anbau sind zudem Lager, Werkstatt und Waffenkammer untergebracht.



„Es ist wirklich eine einzigartige und moderne Anlage“, schwärmt Ulrike Hintermayr-Würfl von der SG Langwied. Auch für die Armbrustschützen bietet die Zusammenarbeit Vorteile. „Wir haben ein riesiges Gelände, das gepflegt werden muss“, sagt Feierlein. Das sei zusammen einfacher. Denn zu viert bringen es die Vereine auf etwas mehr als 400 Mitglieder. Zudem profitierten alle vom Austausch und Kontakt untereinander. „Von uns haben mehrere Mitglieder Interesse am Armbrustschießen gezeigt“, bestätigt Grillenberger von der SG Deutsche Eiche.

