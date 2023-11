Bürgerversammlung Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Ruhender und fließender Verkehr

Sicher und einladend stellt sich ein Bürger den potenziellen „Klenzeplatz“ von morgen vor. Für Autos soll die Kreuzung trotzdem befahrbar bleiben. © Visualisierung: Wolfram Gothe

Die Anwohner in der Ludwigs- und Isarvorstadt durften bei der Bürgerversammlung ihre Sorgen mitteilen. Welche Themen besonders im Mittelpunkt standen.

Ludwigs- / Isarvorstadt ‒ Wie gewohnt herrschte aktive Beteiligung bei der Bürgerversammlung im südlichen Stadtzentrum. Etwa 240 Bewohner aus dem Bezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt waren in die Turnhalle der Mathilde-Eller-Schule gekommen und stellten rund 50 Anträge und Anfragen in drei Stunden. Ihr Fokus lag dabei auf dem ruhenden und fließenden Verkehr.

Kaum eine Bürgerversammlung vergeht inzwischen ohne Beschwerden über Gehwegparker und behindernde E-Scooter. Mitglieder der örtlichen Seniorenvertretung sensibilisierten die Anwesenden hinsichtlich gegenseitiger Rücksichtnahme und beantragten, das Abstellen von Rollern auf dem Gehsteig zu untersagen und stattdessen feste Abstellflächen einzurichten. Ein Vertreter des Mobilitätsreferats (MOR) sagte, dass hierzu derzeit eine Strategie entwickelt werde.

Parkplatzmangel eklatant

Mit einer „Reise nach Jerusalem“ verglich ein Bürger die Situation, wer sich traue, sein abgestelltes Auto wieder zu bewegen. Weitere Parkplätze nur für Anwohner wurden mehrfach beantragt. Ebenso Geschwindigkeitsbegrenzungen, unter anderem im Glockenbach- sowie im Dreimühlenviertel.

Wie schon im vergangenen Jahr, beschwerte sich eine Bürgerin darüber, dass das Einfahrtsverbot vom Gärtnerplatz in die Corneliusstraße – ausgenommen für Taxis, Busse und Radler – regelmäßig ignoriert werde. Das MOR erklärte, die Problematik werde derzeit in Zusammenhang mit einem sogenannten Superblock geprüft.

Auch stimmte die Mehrheit der Anwesenden für einen Antrag, der die Beibehaltung und Schaffung konsumfreier Aufenthaltsorte forderte. Ein Vertreter der Bürgerinitiative „Piazza Zenetti“ stellte zudem die Anfrage, wie weit die Stadt mit der Konzeptstudie zur Umgestaltung sei. Auch eine Forderung, die der bereits beschlossenen Umgestaltung des Zenettiplatzes nochmals Nachdruck verlieh, wurde begrüßt.

Neuer „Klenzeplatz“

Heute eine Fläche für Autos, künftig ein Platz für Menschen? Seine Vision vom „Klenzeplatz“ präsentierte Holger Quick. Dort, wo Klenze- und Westermühlstraße zusammentreffen, befindet sich eine größere, versiegelte Straßenkreuzung, deren Überquerung für Fußgänger mitunter gefährlich sei, monierte Quick. Seine Argumente für eine Umgestaltung überzeugten die Anwesenden: Mehr Sicherheit für Schulkinder durch freie Sicht auf den Zebrastreifen, mehr Querungen, mehr Möglichkeiten für Begegnung, ein besseres Klima durch Grün und trotzdem weiterhin eine Befahrbarkeit für Autos, da der Platzcharakter durch eine Einfärbung des Belags erreicht werden soll.

Alle Anträge, die die Bürgerversammlung mehrheitlich beschlossen hat, werden nun von der Verwaltung geprüft und im Anschluss dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

Die Kinder haben das Wort

Der Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt lädt heuer wieder zur Einwohnerversammlung für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren, die in den Vierteln wohnen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 30. November, beginnt um 17 Uhr im Jugendtreff Tröpferlbad, Thalkirchnerstraße 96. Ansprechpartnerin für Interessierte ist die örtliche Kinder- und Jugendbeauftragte Beate Bijanbeg, die unter Telefon 20 16 322 oder per E-Mail an bbinjanbeg@yahoo.de zu erreichen ist.

Umgestaltung „Am Glockenbach“

Es war eines der umstrittenen Themen bei der letztjährigen Bürgerversammlung: die Umgestaltung „Am Glockenbach“. Andreas Klose (Rosa Liste), Vize-Vorsitzender des örtlichen BA, informierte jetzt darüber, dass die vom Stadtrat beschlossenen Baumaßnahmen – die Fahrbahnsanierung und der Umbau an der Geyer-/Baldestraße sowie der Jahn-/Baumstraße – inzwischen begonnen haben.

Logistik

Heuer sei zudem viel in die Radlogistik investiert worden, so BA-Vize Andreas Klose. Am Viehhof hat ein Radlogistik-Hub eröffnet: „Vom Viehhof aus liefern fünf Logistikunternehmen auf der letzten Meile Pakete an Privatpersonen sowie Waren und Paletten an Gewerbeunternehmen, Handwerksbetriebe und Baustellen aus“, berichtete Klose bei der Bürgerversammlung. Zudem wurden auf Antrag des BA 2 Liefer- und Ladezonen, Abstellflächen für E-Scooter und Shared-Fahrräder eingerichtet.

Bohrprogramm Süd

Schon jetzt komme es zu ersten Einschränkungen aufgrund der Bohrungen für die U9, informierte Andreas Klose. Im Rahmen des „Bohrprogramm Süd“ untersuchen die Stadtwerke bis zum Frühjahr 2024 den Boden im südlichen Abschnitt der künftigen Entlastungsspanne U9 zwischen Hauptbahnhof und Implerstraße. Die rund zehn Kilometer lange Strecke mit sechs Stationen wird einmal Sendling mit Schwabing verbinden. Für die Ermittlung von Recherchekennwerten als Grundlage für die Vorplanung müsse nun an 26 Punkten zwischen Harras und Hauptbahnhof das Erdreich erkundet werden. Die Gesteinsproben werden in einem speziellen Zelt mit Laborausrüstung auf der Theresienwiese bis Ende März untersucht.

Hier werden die Gesteinsproben untersucht. © Bodmer

Wie es um die Superblocks steht Sogenannte Superblocks – verkehrsberuhigte beziehungsweise autoreduzierte Areale – wie es sie beispielsweise in Barcelona gibt, werden immer wieder auch für München gefordert (Hallo berichtete). Eine Mitarbeiterin des MOR erklärte bei der Bürgerversammlung im Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, dass das Referat derzeit an einer Beschlussvorlage zum Thema arbeite. In diesem Zusammenhang werde auch eine Ausschreibung vorbereitet, die ein Verkehrsgutachten für den Gärtnerplatz beinhaltet. Die Vorlage soll Anfang 2024 in den Stadtrat eingebracht werden. Im kommenden Herbst könnten erste Varianten vorgelegt werden, dann gehe es in die Bürgerbeteiligung.

