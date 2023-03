Stadt und Architekten loben Siegerentwurf für Siedlung Ludwigsfeld – Lokalpolitiker üben Kritik

Von: Benedikt Strobach

Ein erster Entwurf zeigt, wie ein Quartiersplatz in Ludwigsfeld künftig aussehen könnte. Im Hintergrund ist einer der 15-geschössigen Hochpunkte zu sehen. © Visualisierung: Palais Mai Architekten

Am bereits bestehenden Quartier in Ludwigsfeld soll nun eine Erweiterung angeschlossen werden. Die Pläne kommen aber nur bei der Stadt gut an. Die Kritikpunkte:

Ludwigsfeld ‒ Ein verkehrsberuhigter Onyxplatz, zwei 15-geschossige Gebäude im Südosten, eine von der Karlsfelder abgetrennte Kristallstraße und ein „Ringpark“ um die bestehende Siedlung: Die Nachverdichtungspläne in Ludwigsfeld werden die Siedlung visuell verändern. Nun ist der städtebauliche Wettbewerb abgeschlossen. Sieger sind Palais Mai Architekten aus München gemeinsam mit Grabner Huber Lipp Landschaftsarchitekten aus Freising. Im Rahmen der nun gestarteten öffentlichen Auslegung wurden die Pläne von der Stadt, den Eigentümern sowie den Preisträgern genauer vorgestellt.

Peter Scheller von Palais Mai Architekten betonte, dass die Siedlung „eine bewegte, teils bedrückende Geschichte“ habe. „Mittlerweile hat sie sich aber vom Zwangsarbeiterlager zur Heimat vieler Menschen entwickelt.“ Das wolle man auch mit den beiden geplanten 15-geschossigen Hochbauten im Südosten verdeutlichen. „Man soll sehen: Hier ist noch ein Teil Münchens, hier ist ein Stück Heimat“, sagte Scheller.



Erweiterung Ludwigsfeld: Autoverkehr ausgeschlossen?

Auch habe man sich entschlossen, den Autoverkehr weitgehend aus dem Quartier zu halten. Im Südosten werde es eine Umfahrungsstraße und zwei Mobilitätshäuser mit Quartiersgaragen geben. Außerdem soll die Kristallstraße von der Karlsfelder Straße getrennt, die Busse über die Achat- und Opalstraße geleitet werden. „So besteht weniger Gefahr für Kinder und weniger Lärm durch durchfahrende Autos“, erklärte Scheller.



„Es gab komplexe Anforderungen“, sagte Sabine Steger vom Planungsreferat. Darunter fielen etwa der „Klima-Fahrplan“ der Stadt oder die gewünschte Mobilitätswende. Außerdem möchte man Ludwigsfelds „Insellage“ verbessern. Unter anderem soll die öffentliche Anbindung verbessert werden, etwa mit Expressbus-­Linien, die bereits vor Bau-Abschluss die Siedlung mit den Bahnhöfen in Karlsfeld und Feldmoching verbinden sollen. Langfristig sei ein Tram-­Anschluss im Süden geplant.



Die geplante Erweiterung von Ludwigsfeld soll vor allem für eine Verbesserung der Anbindung sorgen. © LHM Planungsreferat

Architekt Markus Allmann, Vorsitzender des Preisgerichts, lobte den im Entwurf der Sieger entwickelten „Ringpark“ um die bestehende Siedlung. Dieser brächte sowohl eine optische Trennung als auch ein verbindendes Element zwischen Bestand und Neubauten. Auch, dass die geplante sechszügige Grundschule für weitere Nutzungen öffentlich verfügbar sein soll und dass die KZ-Gedenkstätte in die Grunfläche integriert werde, gefalle ihm. Dass die Zustimmung zum Siegerentwurf einstimmig erfolgt sei, hoben alle Beteiligten mehrfach hervor.



Erweiterung Ludwigsfeld: Lokalpolitik nicht durchweg begeistert

Auch der BA Feldmoching-­Hasenbergl wurde bereits über die Ergebnisse informiert. Der Vorsitzende Rainer Großmann (CSU) äußerte dazu gemischte Gefühle. Zwar gefalle ihm der „Ringpark“ um die Bestandssiedlung und dass der Verkehr künftig im Südosten um Ludwigsfeld geleitet werde. „Ob es aber so sinnvoll ist, die Kristallstraße von der Karlsfelder Straße abzutrennen, weiß ich nicht.“ Dass der Siegerentwurf mit 1950 Wohnungen plane, halte er für sehr massiv. „Die Hochpunkte mit 15 Stockwerken finde ich grenzwertig.“ Ausbaufähig sei der Stellplatzschlüssel von 0,88.



Dem widersprach Scheller. „Wir finden ihn eigentlich zu hoch.“ Steger vom Planungsreferat sprach von einem „worst case“. Bezüglich der Kristallstraße signalisierte Scheller Gesprächsbereitschaft. „Wir haben diese Bedenken bereits erhalten.“



Noch bis Freitag, 31. März, können Bürger die Pläne im Planungsreferat, Blumenstraße 28b, einsehen. Anschließend, zwischen Ostern und Pfingsten, werden diese für zwei Wochen in Ludwigsfeld ausgelegt. Auch im BA stellen die Eigentümer das Vorhaben gerne erneut vor. „Einladungen des Gremiums nehmen wir natürlich an“, betonte ein Sprecher. Wie es anschließend zeitlich weitergeht, ist noch unklar. „Wir müssen zunächst die Auswirkungen des Bürgerbegehrens ‚Grünflächen erhalten‘ auf die Pläne prüfen“, erklärte Steger vom Planungsreferat. Eine weitere Beschlussvorlage solle dem Stadtrat aber noch 2023 vorgelegt werden.

