Von: Benedikt Strobach

Elf Wohnungen bieten 20 Personen in der Haus- und Hofgemeinschaft Platz. © Benedikt Strobach

Das elfte inklusive Wohnungsangebot des Vereins Gemeinsam Leben Lernen hat in Ludwigsfeld eröffnet. Hallo hat sich im Haus umgeschaut...

Ludwigsfeld ‒ Es ist das insgesamt elfte inklusive Wohnungs-Angebot des Vereins Gemeinsam Leben Lernen (GLL): In Ludwigsfeld, Am Torfstich 2, wurde nun die erste Haus- und Hofgemeinschaft offiziell eröffnet.

Thomas Plischke © Benedikt Strobach

„Hier leben 20 Menschen mit und ohne Behinderung als Singles, Paare oder Familien auf drei Stockwerken in elf Wohnungen“, erklärt GLL-­Geschäftsführer Thomas Plischke. Anders als bei den zehn inklusiven Wohngemeinschaften in verschiedenen Münchner Stadtteilen und Vororten seien die Wohnungen hier abgetrennt. „Es gibt im Erdgeschoss einen Gemeinschaftsbereich, in dem man zusammen kochen, essen und Freizeit gestalten kann“, ergänzt Plischke. Dadurch werde selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden mit Gemeinschaft kombiniert.



Im Erdgeschoss gibt es einen Gemeinschaftsraum. © Benedikt Strobach

Sechs der Bewohner benötigen Unterstützung. „Die anderen übernehmen Dienste im Haus, etwa Kochen, Haushaltsarbeiten oder sie organisieren gemeinsame Ausflüge“, erklärt Stephan Becker vom Verein, der die Hausgemeinschaft als pädagogische Fachkraft unterstützt. Im Gegenzug erhielten sie dafür Geld und Mietminderungen. Unterteilt werde der Dienstplan in Früh-, Spät- und Nachtschicht.



Die Hausgemeinschaft besteht aus acht Einzel-, einer Zwei-Zimmer- sowie zwei Familienwohnungen, erklärt Plischke. Sie sind zwischen 40 und 90 Quadratmeter groß. Die GLL-­Vorstandvorsitzende Konstanze Riedmüller sprach von einem Modellprojekt für Inklusion.



Diese haben eigene Küchen und Bäder. © Benedikt Strobach

Lobende Worte fanden auch Stadträtin Sofie Langmeier, die Landtagsabgeordnete Claudia Köhler (beide Grüne), Bezirkstags-­Vizepräsident Rainer Schneider (FW) sowie Münchens Behindertenbeauftragter Oswald Utz. Letzterer forderte mehr finanzielle Hilfe für inklusive Projekte. „Wer dieses Haus sieht, merkt, es lohnt sich.“

