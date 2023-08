Betrüger prellt drei Männer um mehrere Tausend Euro ‒ Täter in München gefasst

Von: Kevin Wenger

Die Polizei konnte einen Betrüger fassen, der drei Männer um einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich geprellt hatte. (Symbolbild) © dpa/Johannes Neudecker

Ein 22-Jähriger bat seine Arbeitskollegen um finanzielle Unterstützung, die ihm Bargeld geben sollten, das von einem Freund überwiesen wird. Dann wurden die Konten der Kollegen gesperrt...

Ludwigsvorstadt ‒ In den vergangenen Wochen sprach ein 22-Jähriger seine Arbeitskollegen an und bat sie um finanzielle Hilfe. Drei seiner Kollegen, jeweils 27, 34 und 36 Jahre alt, wollten ihm zur Seite springen und boten Unterstützung an.

Dazu sollte ein Freund Geld auf die Konten der drei Kollegen überweisen. Das sollte dann in bar an den 22-Jährigen ausgehändigt werden. Die drei Männer stimmten zu und ließen ihre EC-Karten fotografieren.

Betrüger erbeutet fünfstelligen Geldbetrag: Auf Überweisung folgt Kontosperrung

Bisher verlief offenbar alles wie vereinbart: der Freund überwies das Geld an die Arbeitskollegen des Betrügers und der bekam das Geld in bar von den drei Männern. Einige Tage später allerdings wurden die Konten der drei gesperrt.

Das zuvor überwiesene Geld wurde zurückgerufen, sodass die kontoführenden Banken reagierten. Die drei Betrogenen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Das Kommissariat 77 nahm die Ermittlungen auf.

Betrüger erbeutet fünfstelligen Geldbetrag: Vom Geld keine Spur?

Dabei konnte festgestellt werden, dass das überwiesene Geld von Schockanrufen durch falsche Bankmitarbeiter generiert wurde. Für die Wohnung des 22-Jährigen wurde zu weiteren Ermittlungen ein Durchsuchungsbeschluss erlassen.

Das Geld der drei Männer konnte nicht gefunden werden. Der Betrüger wurde festgenommen und wegen des besonders schweren Falls des Betrugs angezeigt.

Das Kommissariat 77 steht nun vor weiteren Ermittlungsaufgaben. So soll unter anderem der Aufenthaltsort des erbeuteten Geldes ermittelt werden.

