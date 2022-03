Unbekannter Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet anschließend ‒ Polizei sucht Zeugen

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls mit Fahrerflucht in der Ludwigsvorstadt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nachdem es zum Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger kam, beging der Unbekannte Fahrerflucht - die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls.

Ludwigsvorstadt - Ein 43-Jähriger war am gestrigen Dienstag gegen 01:30 Uhr morgens zu Fuß auf dem Gehweg der Bayerstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er die Straße an der Einmündung zur Zweigstraße überqueren wollte, wurde er von einem silbernen Auto angefahren.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Unbekannter begeht nach Unfall mit Fußgänger Fahrerflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Der Fahrer, der aus der Zweigstraße kam, bog unerlaubt rechts in die Bayerstraße ab, weswegen es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam. Ohne auszusteigen und ungeachtet seiner Pflichten als Unfallbeteiligter, fuhr der Unbekannte nach dem Unfall Richtung Sonnenstraße weiter.

Der 43-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat in dem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und ruft Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können dazu auf, sich unter der Telefonnummer 089/62 16 33 22 mit dem Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München) in Verbindung zu setzen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de