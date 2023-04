Wie die Vereine in Pasing, Langwied und Aubing mit den Bürgern feiern

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Auf D‘Würmtaler Pasing wartet bis zum 1. Mai noch einiges an Arbeit. © Andreas Schwarzbauer

Gleich zwei Viertel dürfen sich über neue Bäume freuen, aber auch im Rest des Münchner Westens wird wieder in den Mai gefeiert...

München-West ‒ Zwei neue Maibäume bekommt der Münchner Westen. Zudem finden am Montag, 1. Mai, zahlreiche Feiern statt. Hallo gibt einen Überblick, wo etwas geboten ist:

Schon im letzten Jahr feierte man im Münchner Westen ausgelassen in den Mai.

Maifeiern im Münchner Westen: Pasing feiert neuen Baum

In Pasing kann jeder mithelfen, das neue Stangerl in die Senkrechte zu bringen. D‘Würmtaler Pasing laden zu ihrer Maifeier auf dem Bachbauernhof, Manzingerweg 6. „Die Vorfreude ist groß. Nach sieben Jahren Pause gibt es endlich wieder einen Maibaum“, sagt der zweite Vorsitzende Bernhard Krebs.



Doch bis dahin hat der Trachtenverein noch einiges zu tun. Die Mitglieder haben den etwa 22 Meter langen Stamm, den die Familie Strohmeier gespendet hat, bereits aus einem Wald bei Germering geholt. Nun müssen sie ihn noch abhobeln, weiß anmalen, lackieren, blaumachen und die Schilder anbringen. Außerdem wird das Stangerl rund um die Uhr bewacht.



Am 1. Mai stellen ihn die Pasinger ab 10 Uhr mit Schwaiberl und Muskelkraft auf. Dabei kann jeder Besucher mitanpacken. Anschließend beginnt die Maifeier mit den Böllerschützen und der Taufkirchner Blaskapelle. Der Trachtenverein tritt auf und es gibt eine Kinderanimation. Für das leibliche Wohl ist mit Wurstsemmeln, Halsgrat, Weißwürsten sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.



Maifeiern im Münchner Westen: Langwied freut sich auch über neues Stangerl

Auch die Maibaumfreunde Langwied können es kaum erwarten, ihren Baum aufzustellen. „Wir werden ein schönes Fest haben und rechnen mit gutem Besuch“, sagt der Vorsitzende Christian Sperl. Ihr 27 Meter langer Baum aus Puchheim strahlt bereits weiß-blau. Für den Anstrich haben die Kinder der Mitglieder gesorgt. Nun müssen der Kranz, die Figuren und die Halterung angebracht werden.



Auch in Langwied freut man sich über ein neues Stangerl. © Maibaumfreunde

Am 1. Mai stellen ihn die Mitglieder ab 9 Uhr am Waidachanger bei gutem Wetter per Hand auf. Anschließend begrüßen ihn die Böllerschützen und die Blaskapelle Mammendorf mit der Bayernhymne und dem Defiliermarsch. Die Besucher können dann im Festzelt bei Blas- und ab 14 Uhr bei Unterhaltungsmusik feiern. Um 15 Uhr findet für die Kleinen ein Entenrennen im Langwieder Bach statt.



Maifeiern im Münchner Westen: Das ist in Neuaubing und am Westkreuz geboten

In Neuaubing gibt es zwar erst nächstes Jahr ein neues Stangerl. Aber der Maibaumverein St. Markus lädt heuer zu einem Umzug mit den Maibaumfiguren zum Festplatz vor der Kirche St. Markus, Wiesentfelser Straße 49, ein. Um 12.50 Uhr geben die Böllerschützen an der Bushaltestelle „Pretzfelder Straße“ den Startschuss.

Die Würmtaler Blasmusik begleitet den Zug. Nach der Ankunft schmücken die Mitglieder den bestehenden Baum und Pfarrer Stefan Maria Huppertz segnet ihn. Auch die Volkstanzgruppe Almfrieden tritt auf. Anschließend wird bis etwa 18 Uhr gefeiert. Es gibt verschiedene Würstl und Schweine­nackensteaks vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie für Kinder eine Hüpfburg.



Am Westkreuz findet im Bürgersaal, Friedrichshafener Straße 17, eine Maifeier statt. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen vom Grill, nachmittags Kaffee und Kuchen. Für Musik sorgt Charlie an seinem Keyboard.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.