Neue Bäume für Luki und Bavariapark: So feiert der Münchner Südwesten in den Mai

Von: Daniela Borsutzky

2022 musste das weiß-blaue Stangerl auf dem Luki aus Sicherheitsgründen gekürzt werden. Heuer freut sich Otto Seidl vom Maibaumverein Sendling-Westpark auf einen neuen Baum. © Daniela Borsutzky

Während am Luki endlich ein neuer Baum hinkommt, wird woanders einfach wieder um das bestehende Stangerl gefeiert. Die Feste im Münchner Südwesten:

Sendling-Westpark ‒ Im vergangenen Jahr wurde auf dem Luise-Kiesselbach-Platz (Luki) um den Stumpen getanzt. Denn aus Sicherheitsgründen musste das weiß-blaue Stangerl 2022 kurz vor der Maifeier gekürzt werden. Doch heuer bekommt Sendling-Westpark pünktlich zur Feier einen neuen Baum.

„Es wird eine 27 Meter hohe Fichte, die vom Umfang etwas dicker ist, als der alte Baum“, verrät Otto Seidl, Vorsitzender des Maibaumvereins Sendling-Westpark. Die Fichte stammt aus dem Forstenrieder Wald und wurde mit dem Erlös aus der Verkaufshütte des Vereins vom vergangenen Christkindlmarkt auf dem Luki gekauft. Der Maibaum-Stumpen wurde kurzerhand zum „Christ-Maibaum“ umfunktioniert.

Weil der letztjährige Maibaum gekürzt werden musste, wurde er kurzerhand zweckmissbraucht und als Christbaum-Ständer missbraucht. © privat

Inzwischen lagert die neue Fichte an einem streng geheimen Ort und wird fleißig bewacht. Doch: „Ich dachte, an Ostern kommt der Osterhase – stattdessen kamen die Maibaumräuber“, erzählt Seidl lachend. Die Diebe waren einmal wieder die Unterbrunner Burschen und der Sendlinger Baum ihre 69. Trophäe. Seidl nimmt’s gelassen: „Ein Baum, der nicht gestohlen wird, ist nicht interessant. Das gehört zum Brauchtum.“



Maifeiern im Südwesten: Drei Feiertage hintereinander am Luki

Eigentlich hätte die Münchner Feuerwehr den Baum am 1. Mai aufstellen sollen. „Aber deren erster Kranwagen ist leider kaputt und der zweite darf nicht zum Einsatz, weil er für Notfälle parat sein muss“, erklärt Seidl. Nun wurde eine private Kranfirma beauftragt – die kostet. „Wir hoffen daher umso mehr auf gutes Wetter und viele Besucher bei unserem Fest, denn unsere Kasse ist leer“, sagt der Vorsitzende.



Gefeiert wird gleich an drei Tagen in Folge: Am Samstag, 29. April, von 14 Uhr bis 21 Uhr, am Sonntag, 30. April, von 10 Uhr bis 21 Uhr und am Montag, 1. Mai, von 10 Uhr bis 22 Uhr. Gegen 14 Uhr wird am Montag der Baum aufgestellt. An allen Tagen gibt es bayrische Schmankerl, Bier, Wein und alkoholfreie Getränke. Für eine zünftige Musi und ein Kinderprogramm ist ebenfalls gesorgt.



Auch die Kinder der Grundschule an der Hinterbärenbadstraße dürfen sich über ein kleines Stangerl freuen: Der Maibaumverein Sendling-Westpark spendet den Kindern einen Baum, der am 17. Mai aufgestellt wird.

Maifeiern im Südwesten: Haderner schauen am Luki zu

Hadern ‒ Im vergangenen Jahr wurde der zehnte Haderner Maibaum mit purer Muskelkraft von Hand vor St. Canisius aufgestellt. Heuer wird es dort aber keine Maifeier geben, wie Stadtrat Matthias Stadler (CSU) verrät. Stattdessen werden die Haderner zu ihren Nachbarn nach Sendling-Westpark schauen und zusammen am Luise-Kiesselbach-Platz feiern. „Wir in Hadern sind ja kein richtiger Verein, mehr ein Zusammenschluss von Freunden. Und wir freuen uns heuer auf das Fest in Sendling-Westpark.“

Maifeiern im Südwesten: Maifest auf dem Laimer Anger

Laim ‒ „Es wird ein Neuanfang“, sagt Günter Kern von den Laimer Maibaumfreunden. „Viele Kontakte haben sich aufgelöst, die Leute sind älter geworden, das Vereinsleben zum Erliegen gekommen.“ Doch Kern ist trotzdem positiv gestimmt: Nach drei Jahren Pause wird am 1. Mai wieder auf dem Laimer Anger gefeiert – heuer zum 18. Mal. Der Biergartenbetrieb mit Getränken, Bratwürstel, Steckerlfisch, Fischsemmel, Kaffee und Kuchen startet um 11 Uhr.

Der Laimer Maibaum steht schon seit 2020 und wird dieses Jahr wieder Mittelpunkt der Party sein. © privat

Zunächst spielt das Unterhaltungsduo „Die Münchner Spitzbuam“, um 13 Uhr hat die Riesengebirge-Volkstanzgruppe ihren Auftritt, anschließend folgen um 14 Uhr der Kindergarten von St. Ulrich. Ab 15 Uhr performen „The Flying Eagles“ und um 16 Uhr darf nochmals die Riesengebirge-Volkstanzgruppe auf die Bühne. Außerdem zeigt der SV Laim Showturnen und es gibt ein kostenfreies Kinderkarussell. Der Baum wurde übrigens bereits 2020 aufgestellt, allerdings ohne Feier im kleinen Kreis.

Maifeiern im Südwesten: Neuer Baum am Bavariapark

Schwanthalerhöhe ‒ Auch auf der Schwanthalerhöhe wird ein neuer Maibaum aufgestellt – allerdings schon am Freitag, 28. April, wie Wirtin Sabine Sedwick verrät. Los geht es um 11 Uhr im Biergarten vom Wirtshaus am Bavariapark, wo es Weißwurstfrühstück und zünftige Musi von den „Stoiber Buam“ gibt. Aufgestellt wird die 27 Meter hohe Fichte, geschmückt mit handwerklichen Zunftzeichen, von der Edith-Haberland-Wagner Stiftung. Auch beim Maifest am Montag, 1. Mai, spielen die „Stoiber Buam“ zwischen 12 und 16 Uhr, während es im Biergarten Ochs vom Grill geben wird.

Am Wirtshaus am Bavariapark wird ein neues Stangerl aufgestellt. © Archivfoto: Götzfried

Maifeiern im Südwesten: Neue „Freiheits“-Tafeln

Ludwigs-/Isarvorstadt ‒ Dieses Jahr gibt es doppelt was zu feiern am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz. Das Team vom Rosa Stangerl feiert 15 Jahre Maibaumfest. Dazu ist auch gleich an zwei Tagen etwas geboten. Die Feierlichkeiten starten am Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr (bis 23 Uhr). Mit dabei sind die „Brass Boyz“ Blaskapelle und die Fischbachauer Goaßlschnoitzer. Weiter geht’s am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr. Nach einer Gedenkminute um 13 Uhr werden die neuen Maibaumtafeln mit dem Motto „Freiheit“ enthüllt. Bei schlechtem Wetter wird das Fest auf das darauffolgende Wochenende verlegt.

