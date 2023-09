Senioren-Mittagstisch in Gräfelfing geplant: Malteser suchen Helfer

Von: Romy Ebert-Adeikis

Zusammen isst es sich besser als allein: Für einen Senioren-Mittagstisch in Gräfelfing suchen die Malteser nach Helfern. © Malteser Archiv/Kirchner

Für einen Mittagstisch in Gräfelfing suchen die Malteser nach Helfern. Die Hilfsorganisation will ein gemeinsames Essen für einsame Senioren einführen.

Gräfelfing ‒ In Gesellschaft schmeckt Essen einfach besser. Aber was, wenn niemand mit einem dem Tisch teilt? Die Malteser in Gräfelfing wollen dem jetzt etwas entgegensetzen: Sie planen einen Mittagstisch für alleinstehende Senioren.



„Wir wollten etwas anbieten, was es im Würmtal noch nicht gibt“, erklärt Barbara Müller, die für die Malteser das vom Familienministerium geförderte Projekt „Miteinander ‒ Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“ leitet.

Malteser suchen Helfer für geplanten Senioren-Mittagstisch in Gräfelfing

„Für den Mittagstisch wollen wir einen Raum der Malteser in Gräfelfing nutzen“, sagt Müller. Auch das Essen soll von der Organisation selbst kommen.

Um das Projekt aufzubauen, suchen die Malteser aber noch Ehrenamtliche, „die Spaß am Organisieren und Koordinieren haben, sich beispielsweise um die Terminplanung, Einladungen und Vorbereitungen kümmern“. Im Idealfall sollen diese das Angebot später selbst leiten. Dafür werden sie entsprechend geschult. „Sobald es genug Helfer gibt, starten wir den Mittagstisch“, sagt Müller.

Auch neue Trauergruppe startet Wer sich nach dem Tod eines geliebten Menschen einsam fühlt oder Schwierigkeiten hat, seinen Alltag gut zu bewältigen, kann ab Oktober bei einem neuen Angebot des Ambulanten Hospizdienstes der Malteser in Gräfelfing Hilfe finden. Am Mittwoch, 11. Oktober, trifft sich von 18 bis 20 Uhr erstmals eine Trauergruppe. Angedacht sind monatliche Treffen, um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und Ratschläge von Experten zu bekommen. Eine Anmeldung unter Telefon 85 80 80 960 ist erwünscht.

