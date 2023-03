Mann belästigt Mann durch sexuelle Handlungen ‒ Polizei München nimmt 27-Jährigen im Schwimmbad fest

Sexualdelikt

+ © Johannes Neudecker/dpa Weil ein 27-jähriger Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm, nimmt ihn die Polizei München in einem Pasinger Schwimmbad fest. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

In einer Schwimmbad-Sauna in Pasing wurde ein Mann von einem anderen Mann belästigt, indem er sexuelle Handlungen an sich vornahm.

München / Pasing ‒ Ein 28 Jahre alter Mann wurde gestern Opfer einer sexuellen Belästigung. Am frühen Montagabend war der 28 Jahre alte Gast in einem Pasinger Schwimmbad, als ihm auffiel, wie ein anderer Mann ihm mehrfach in den Ruhebereich des Sauna-Bereichs folgte.

Sexuell belästigt im Schwimmbad ‒ Polizei München nimmt Mann (27) fest

Als sich der 28-Jährige auf eine Liege im Ruhebereich gelegt hatte, platzierte sich der 27-Jährige neben ihn und fing auf einer nahegelegenen Liege an, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Nach Angaben der Polizei öffnete der 27-Jährige seinen Bademantel, woraufhin sein erigiertes Glied zu sehen war.

Der 28-Jährige meldete den Vorfall direkte bei den Mitarbeitern der Badeanstalt, die die Polizei verständigten. Der 27-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abnahme seiner DNA war er wieder auf freiem Fuß.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

