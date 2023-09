Mann fallen 1000 Euro am Münchner Hauptbahnhof vor die Füße: Finder bringt Geld zur Polizei

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Einem Mann sind am Münchner Hauptbahnhof 1000 Euro vor die Füße gefallen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Einem Mann sind am Münchner Hauptbahnhof 1000 Euro Bargeld vor die Füße gefallen. Der 48-Jährige gab das Geldbündel bei der Polizei ab.

München ‒ Am Mittwochmittag sind einem Mann am Münchner Hauptbahnhof am Gleis 26 fünf 200-Euro-Scheine vor die Füße gefallen. Laut Bundespolizei hatte er nicht gesehen, wem das Geld gehörte.

Mann fallen 1000 Euro am Münchner Hauptbahnhof vor die Füße: Finder bringt Geldbündel zur Polizei

Der ehrliche Finder gab das Geld daher bei der Polizei am Hauptbahnhof ab. Die Beamten konnten nach Auswertung der Kameraaufzeichnungen am Fundort schnell eine Frau als Besitzerin feststellen. Die Geldscheine waren ihr aus der Bluse gefallen waren, als sie über den Bahnsteig eilte.

Laut Bericht der Bundespolizei stieg sie anschließend in einen Zug in Richtung Schweiz. Die Polizisten kontaktierten den Zugchef, der die Frau in der Bahn ansprach. Nach Angaben der Polizei holt die 67-jährige Eigentümerin das Bargeld auf ihrer Rückreise aus der Schweiz am Münchner Hauptbahnhof ab.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.